Compania înființată și condusă ani la rând de actualul ministru interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, continuă să fie un partener de bază pentru instituția pe care acesta o patronează. Chiar și în condițiile în care actualul executiv a picat în Parlament în urma unei moțiuni de cenzură, mecanismul contractelor din bani europeni și publici a funcționat fără întrerupere, aducând sume uriașe în conturile aceleiași societăți, conform jurnalul.ro.

Din vara anului 2020 și până în vara acestui ani, interval care coincide cu mandatul lui Dragoș Pîslaru în fruntea Ministerului Investițiilor și Fondurilor Europene (MIPE), fosta sa firmă a obținut nu mai puțin de cinci contracte majore. Valoarea totală a acestor achiziții depășește pragul de 13,7 milioane de lei. Deși situația a provocat deja ample dezbateri în spațiul public, ministerul a mers înainte cu atribuirea contractelor. Cel mai recent episod s-a consumat la mijlocul lunii iunie, când Executivul se afla deja în stare de interimat.

Situația devine cu atât mai bizară cu cât Guvernul condus de Ilie Bolojan, din care Pîslaru face parte ca deținător a două portofolii cheie, respectiv Fondurile Europene și Munca, fusese demis de Legislativ cu mai bine de o lună și jumătate înainte ca ultimul acord să fie semnat. Cu toate acestea, pe data de 19 iunie, instituția a oferit un nou contract de consultanță asocierii din care face parte firma înființată de demnitar.

Procedura fusese demarată în toamna anului trecut, când MIPE a publicat în Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice un anunț pentru servicii de evaluare destinate Programului Sănătate. Conform documentației oficiale, rolul acestor servicii este de o importanță strategică. Aceste servicii vizează, conform sursei citate, „determinarea utilizării resurselor Programului Sănătate, având în vedere criterii precum eficacitatea, eficiența, relevanța, vizibilitatea, impactul și, după caz, caracterul incluziv și nediscriminatoriu al resurselor, inclusiv din perspectiva genului, precum și modul în care acestea au contribuit la atingerea țintelor noilor obiective tematice dedicate”.

Pentru acest contract, ministerul pusese la bătaie un buget inițial generos, estimat la peste 5 milioane de lei fără TVA, adică în jur de 6,1 milioane de lei cu taxele incluse. Competiția a atras șase oferte, însă doar patru au trecut de filtrele de admisibilitate ale ministerului, restul fiind retrase. În final, câștigătoare a fost desemnată asocierea dintre Civitta Strategy & Consulting SA și Lideea Development Actions SRL, prețul final fiind negociat la 2.422.500 de lei fără TVA, sumă care cu tot cu TVA ajunge la aproape 3 milioane de lei.

Fondurile alocate prin acest contract sunt destinate unor activități de cercetare economică, studii și evaluări complexe. Miza este uriașă, deoarece Programul Sănătate reprezintă o inițiativă majoră finanțată din două surse comunitare importante: Fondul European de Dezvoltare Regională și Fondul Social European Plus. Întregul program beneficiază de o alocare masivă, de peste 3 miliarde de euro, bani meniți să schimbe fața sistemului medical românesc, de la cabinetele de consultații până la spitalele mari.

Noul acord se va întinde pe o perioadă de patru ani și urmărește să verifice modul în care sunt cheltuite aceste miliarde. Obiectivul principal al proiectului este acela de a stabili evaluările care urmează a fi realizate în vederea „îmbunătățirii calității elaborării și implementării Programului de Sănătate, precum și a bunei pregătiri a viitoarei perioade de programare”.

În plus, caietul de sarcini menționează că se urmărește asigurarea unui cadru de evaluare adecvat în timpul implementării Programului pentru a asigura o bună calitate a evaluărilor printr-o planificare adecvată; punerea la dispoziția actorilor relevanți, prin diseminarea rezultatelor evaluărilor planificate, a informațiilor credibile și robuste, în vederea adoptării unor decizii pe bază de dovezi în ceea ce privește Programul de Sănătate și viitoarea perioadă de programare; îmbunătățirea calității evaluărilor, printr-o planificare adecvată, inclusiv prin identificarea datelor necesare evaluărilor și facilitarea planificării colectării datelor, precum și asigurarea că resursele de finanțare și gestionare a evaluărilor sunt adecvate.

Compania care a reușit să se impună la această licitație are un istoric strâns legat de figuri marcante ale scenei politice și economice din România. Înființată inițial în anul 2006 sub denumirea de GEA Strategy & Consulting SRL, societatea îi avea printre fondatori și acționari pe Daniel Dăianu, Florin Cîțu, Laurian Lungu, Bianca Păuna, Liviu Voinea și, bineînțeles, pe Dragoș Pîslaru. Toți aceștia dețineau procente semnificative, iar sediul inițial al afacerii era înregistrat chiar la domiciliul actualului ministru.

Ulterior, structura de proprietate s-a schimbat radical, pachetul majoritar fiind preluat de o entitate din Estonia, Civitta International OU, iar numele companiei a devenit cel actual. Deși Dragoș Pîslaru a părăsit oficial acționariatul în vara anului 2020 și a declarat public că nu mai are nicio legătură cu deciziile acestei firme, conexiunile de la vârful MIPE spun o altă poveste.

Din datele oficiale ale ministerului reiese că șefa de cabinet a demnitarului este o veche parteneră de afaceri și fostă acționară a aceleiași companii, Elena Botezatu.

Mai mult, parcursul profesional al acesteia indică o trecere directă din sectorul privat în cel public, ea activând ca expert în evaluare chiar la Civitta Strategy & Consulting SA până în anul 2021. Conform descrierii activității sale anterioare, ea s-a ocupat în cadrul firmei de „coordonarea sau participarea, în calitate de expert-cheie, la evaluarea programelor și politicilor publice la nivel național și european”, de „designul și aplicarea exercițiului de evaluare, inclusiv definirea întrebărilor de evaluare, selectarea metodologiei la construirea cadrului analitic, precum și de dezvoltarea și utilizarea de instrumente de colectare a datelor (sondaje, interviuri, focus-grupuri, studii de caz)”, dar și de „analiza datelor și elaborarea rapoartelor de evaluare, cu formarea concluziilor și recomandărilor pe bază de dovezi”.

Această suprapunere de interese și prezența acelorași oameni în punctele cheie de decizie ridică semne de întrebare majore cu privire la corectitudinea selectării consultanților pe bani europeni, într-un moment în care ministerul ar fi trebuit să se rezume strict la gestionarea treburilor curente.