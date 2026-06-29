Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a fost prezent duminică seară în emisiunea moderată de Anca Alexandrescu la Realitatea Plus. Dialogul a început pe teme politice, însă s-a transformat rapid într-un șir de acuzații tăioase. Fostul candidat la prezidențiale a lansat un val de critici la adresa prezentatoarei.

Întrebat ce face în această perioadă, Georgescu a răspuns: „Cum nu sunt hoț, nici escroc, nu fac nimic”, după care a acuzat postul de televiziune că i-ar fi limitat unele intervenții.

Unul dintre momentele tensionate a apărut după ce Călin Georgescu i-a reproșat Ancăi Alexandrescu că l-a susținut pe Adrian Veștea pentru funcția de premier.

„Ca să scăpăm de Bolojan”, a explicat moderatoarea.

Răspunsul lui Georgescu a venit imediat: „Complet fals”. Acesta a susținut că Adrian Veștea ar fi mers pe aceeași direcție economică precum Ilie Bolojan, „care a dărâmat România”.

Discuția a continuat după ce Anca Alexandrescu a fost acuzată de o parte dintre susținătorii curentului suveranist că și-ar fi schimbat poziția politică.

„Este o judecată total greșită. Nu mai repetați chestia asta. O repetați greșit. Ascultați de popor, dacă vreți să vă fie bine”, a continuat Georgescu.

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În timpul emisiunii, fostul candidat la prezidențiale a afirmat că moderatoarea l-ar fi susținut anterior pe Nicolae Ciucă, afirmație respinsă de aceasta.

Valul de acuzații a continuat.

„Ce vreți să sugerați? Că n-am caracter?”, l-a întrebat Anca Alexandrescu.

„Doamnă! Eu am fost foarte clar. Eu nu am ce să vă spun mai mult de atât”, a fost răspunsul lui Georgescu.

Acesta i-a reproșat și faptul că, deși a beneficiat de susținerea AUR în campania pentru Primăria Capitalei, ulterior și-ar fi schimbat atitudinea față de formațiunea condusă de George Simion.

„Nu am nicio obligație față de ei”, a răspuns moderatoarea, precizând că își păstrează dreptul de a avea propriile opinii.

După plecarea lui Călin Georgescu din platou, Anca Alexandrescu și-a continuat emisiunea și a susținut că este victima unui „linșaj” pe care l-a pus pe seama lui George Simion.

Moderatoarea a afirmat că nu va mai promova „lozinci” precum „turul doi înapoi”, explicând că știe „foarte clar că în spatele ușilor închise aceste lucruri nu sunt posibile”.

Totodată, ea a declarat că Georgescu a fost nedrept în timpul emisiunii.

„Nu voi accepta niciodată să fiu călcată în picioare! Mi-am pus toată familia în pericol”, a spus Alexandrescu.

La final, Anca Alexandrescu a lansat noi critici la adresa lui George Simion, despre care a afirmat că ar conduce partidul într-o manieră autoritară.

„Nu mai pot să susțin așa ceva. Dacă un asemenea comportament ar ajunge la conducerea țării, eu nu vreau să fiu responsabilă pentru ce ar face. Exact același tip de comportament pentru care luptăm de un an și jumătate. Care spun eu te-am făcut, eu te omor. Nu cred ca la conducerea țării s-ar comporta astfel”, a declarat moderatoarea.

În încheiere, moderatoarea i-a transmis un mesaj liderului AUR.

„George Simion, tu vei fi următorul. Cine înțelege, înțelege ce vreau să spun”, a arătat ea.