Finanțarea campaniilor electorale rămâne una dintre cele mai sensibile probleme ale democrației din România, iar cazul fostului candidat independent la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, a stabilit un precedent istoric.

Deși a susținut public în mod repetat că a desfășurat o campanie bazată pe „zero lei”, exclusiv prin voluntariat și promovare organică în mediul online, realitatea consemnată în documentele oficiale de control arată o situație complet diferită.

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a aplicat în acest caz o sancțiune record de 200.000 de lei pentru încălcarea legislației privind finanțarea campaniei electorale, aceasta reprezentând cea mai mare amendă contravențională emisă de instituție în ciclurile electorale recente.

Rapoartele oficiale AEP consultate de EVZ și analizele Expert Forum scot la iveală mecanismele de finanțare nedeclarată și materialele de propagandă cu surse obscure folosite în teritoriu.

Rapoartele de control arată că mitul campaniei fără resurse financiare a fost infirmat punct cu punct de documentele contabile și constatările din teren ale inspectorilor.

Deși în Raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale depus la AEP se menționa că Georgescu nu a încasat contribuții și nu a efectuat cheltuieli, instituția a descoperit că acesta a angajat cheltuieli pentru plata serviciilor mandatarului financiar.

Această sumă nu doar că nu a fost însoțită de dovezi de achitare legale, dar nu a fost inclusă nici în Declarația privind cuantumul datoriilor, concluzia oficială fiind că serviciile au fost plătite din surse de finanțare paralele, interzise de lege.

Echipa de control a identificat o listă lungă de materiale publicitare folosite în campanie, a căror sursă de finanțare a rămas complet necunoscută, nefiind evidențiate în contabilitatea electorală oficială.

Printre acestea se numără:

Afișe electorale utilizate în locuri special amenajate din municipiul Dej (Parcul mic) și Cluj-Napoca (strada Bucegi), cărora le lipseau elementele obligatorii de identificare: denumirea operatorului economic, codul unic de identificare (CUI) și tirajul.

Afișe de dimensiuni ilegale folosite pe raza municipiului Focșani (sancționate separat și de IPJ Vrancea), în județul Alba, precum și pe panourile electorale din fața sediului ANAF din comuna Bozovici (județul Caraș-Severin).

Materiale online de amploare, inclusiv videoclipuri pe canalul de YouTube și pe pagina de Facebook “CALINGEORGESCUOFICIAL”.

Clipuri video electorale oficiale (cum ar fi cele din comuna Matca sau cel în care candidatul apare călărind în ie tradițională), difuzate de televiziunile B1 TV și SR TV în timpii gratuiți de antenă, dar a căror producție tehnică nu a fost raportată financiar.

Toate aceste fapte încalcă flagrant articolul 28, alineatul (1), litera a) din Legea nr. 334/2006, care stipulează clar că toate cheltuielile aferente campaniei electorale trebuie să provină exclusiv din contribuțiile oficiale ale candidatului.

În ciuda discursului public legat de refuzul finanțărilor, echipa AEP a constatat viramente bancare suspecte realizate de către terțe entități în contul de campanie:

Suma de 1.500 de lei virată de Asociația Pământul Strămoșesc (restituită ulterior deponentului).

O plată simbolică însoțită de mesajul ironic: „Ca să nu mai fie contul de propaganda pe zera LOL. Nu e mult, cam 120 de ruble”.

Pentru abaterile grave constatate în mod sistematic, Autoritatea Electorală Permanentă a cumulat sancțiuni maxime pe fiecare palier prevăzut de Legea nr. 334/2006:

50.000 de lei – pentru încălcarea prevederilor privind proveniența exclusivă a cheltuielilor din contribuțiile legale ale candidatului [Art. 28, alin. (1), lit. a)].

25.000 de lei – pentru neimprimarea elementelor obligatorii de identificare (nume, operator economic, CMF, tiraj) pe materialele electorale [Art. 36, alin. (3)].

25.000 de lei – pentru netransmiterea în termenul legal de 30 de zile a declarației detaliate privind materialele de propagandă online, producția, perioada și spațiul de difuzare a acestora [Art. 36, alin. (3^2)].

50.000 de lei – pentru nerespectarea obligației mandatarului financiar de a depune rapoarte detaliate care să reflecte realitatea financiară în termen de 15 zile de la alegeri [Art. 47, alin. (1)].

50.000 de lei – pentru refuzul de a prezenta documentele justificative solicitate de instituție în timpul controlului [Art. 50, alin. (2)].

Fostul candidat a achitat suma inițială de 32.500 de lei, reprezentând jumătate din minimul legal prevăzut la momentul procesului-verbal.

Plata a fost efectuată prin intermediul soției sale, Cristela Georgescu, care a contestat ulterior decizia în instanță.

Autoritățile au confirmat ulterior colectarea integrală a sumelor datorate la bugetul de stat.

Dincolo de amenzile contravenționale de la AEP, speța a îmbrăcat rapid o formă penală. Procurorii Parchetului General au deschis un dosar complex de urmărire penală in rem și in personam sub acuzația de corupere a alegătorilor în formă continuată și infracțiuni informatice.

Investigațiile judiciare se concentrează pe o vastă rețea de influenceri de pe platforma TikTok, care ar fi fost folosiți pentru a propulsa artificial mesajele candidatului independent și pentru a colecta sau distribui fonduri nedeclarate.

Conform ordonanțelor de reținere și motivărilor instanțelor de judecată, inclusiv a Judecătoriei Sectorului 5, pilonul central al acestei operațiuni financiare clandestine este considerat omul de afaceri brașovean Bogdan Peșchir, cunoscut în mediul online cu ID-ul „bogpr”.

Procurorii și datele desecretizate din cadrul Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) relevă că Peșchir ar fi pompat sume masive în această schemă, folosind inclusiv platforme de microinfluență precum FameUp, portofele electronice și circuite de criptomonede dificil de trasat de către autoritățile fiscale standard.

Finanțarea masivă, estimată de anchetatori la sute de mii de dolari doar sub formă de „gift-uri” (cadouri convertibile în bani) pe TikTok, a asigurat o acoperire algoritmică artificială de tip fermă de boți, demontând complet argumentul popularității pur organice.

Acest caz scoate în evidență o vulnerabilitate majoră a legislației electorale actuale. Capacitatea sistemelor de reglementare de a monitoriza fluxurile financiare din zona monedelor virtuale și a microtranzacțiilor de pe platformele de divertisment, unde campaniile politice se pot finanța din surse externe sau netransparente, sub masca voluntariatului digital.