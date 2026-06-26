Republica Moldova. Agenția Proprietății Publice (APP) a anunțat că doi candidați înscriși la concursul pentru funcția de director general al întreprinderii de stat SA Moldtelecom au trecut etapa de preselecție și sunt așteptați la următoarea probă: interviul.

Un concurs marcat de numeroase suspiciuni de intervenție la nivel înalt de persoane din conducerea politică a Republicii Moldova.

Precizăm că, la concursul anunțat pentru data de 2 iunie curent, au depus dosare doar doi candidați. Este vorba despre Viorel Motorniuc, care deține în prezent funcția de director interimar al SA Moldtelecom. Anterior, acesta deținea funcția de consilier al fostului premier Natalia Gavrilița.

Al doilea, Andrei Preașcă, în prezent director comercial la Grupul de companii Eragreat, cu proiecte în promovarea energiei regenerabile, în perioada 2001-noiembrie 2024, a fost director la Orange Moldova. Acesta este protejat de finul unui politician puternic, președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu. Care a fost reales președinte al PAS, partidul de guvernământ.

Sursele EvZ susţin că Andrei Preaşcă ar fi fost rugat să plece de la Orange Moldova, pentru pretinse fraude. Iar acum ar fi promovat la şefia Moldtelecom-lui de către Roman Cojuhari, directorul APP. Finul lui Grosu.

Amintim că întreprinderea de stat Moldtelecom este cel mai experimentat și mai mare operator din țară, singurul care asigură toată gama de servicii, la nivel național - telefonie mobilă, telefonie fixă, Internet mobil, Internet fix și IPTV, cu poziții constante de lider pe piaţa serviciilor de telecomunicaţii din Republica Moldova.

Întreprinderea, cu cifra de afaceri de 1.657.703.401 MDL, are 2.320 de angajați. Începând cu anul 2023, după mai mulţi ani de stagnare, SA a înregistrat o creştere vertiginoasă a ratei profitului, de la 39.909 milioane lei, în 2022, la 159.870 milioane în 2024.

Viorel Motorniuc deține funcția de conducător interimar al Moldtelecom începând cu decembrie 2023, când fostul director al întreprinderii, Alexandru Ciubuc, și-a dat demisia. Anterior, acesta a deținut funcția de consilier al premierului Natalia Gavrilița. Motorniuc a mai deținut funcția de director comercial la Bemol, precum și la Orhei-Vit. În anii 2013-2015 a deținut funcția de director de vânzări la SA Franzeluța. În perioada 2022-2023 a fost manager general la Meringa IQ, companie din România.

Al doilea, Andrei Preașcă este director comercial la Grupul de companii Eragreat din decembrie 2024. Fiind responsabil de dezvoltarea și implementarea strategiei comerciale a companiei în domeniul energiei regenerabile și al infrastructurii energetice.

În perioada 2001- noiembrie 2024 a fost director la Orange Moldova. În 1998 – 2001, Preaşcă a fost consilier în cadrul Agenției pentru Restructurarea și Asistența Întreprinderilor.

Solicitat de EvZ, Andrei Preaşcă a explicat de ce a ales să participe la acest concurs, într-un mod ciudat. Neașteptat, a declarat că a decis să aplice pentru funcția de director al SA Moldtelecom pentru a se afirma pe plan profesional.

„Am o experiență de peste 24 de ani în telecomunicații, management și consultanță de afaceri. Având această experiență, vreau să avansez în carieră”, a declarat Preaşcă. Nici usturoi nu a mâncat, nici gura nu-i miroase.

Întrebat care este motivul pentru care a renunțat la un job bine plătit, candidatul a răspuns: „Ajungând la vârsta de 50 de ani, la un moment dat nu m-am mai regăsit în acea funcție. Am înțeles că am nevoie să avansez pe plan profesional”.

Cam ciudată apetența asta pentru o slujbă la stat, mai ales că Andrei Preașcă lucra în economia privată, la nivel de top...

Andrei Preaşcă a infirmat că ar fi fost rugat să plece de la Orange: „Nu mi-a zis nimeni nimic despre concurs. Ce fel de favoriţi pot fi. Pe Roman Cojuhar îl cunosc aşa cum cunosc mai mulţi funcţionari.”, a declarat Preaşcă.

Roman Cojuhari nu a putut fi găsit, deoarece se află într-o deplasare, aceasta fiind ultima sa zi de muncă înainte de concediu.

Solicitat de EvZ , Ghenadie Vasilache, responsabil pentru comunicare în cadrul APP, a declarat că acest concurs este organizat de Consiliul SA Moldtelecom, pe motiv că la întreprindere nu există un șef cu acte în regulă.

„Viorel Motorniuc este interimar de mai mult timp. Iar numirea în funcție a unui director la o întreprindere de stat se face doar prin concurs”, a spus funcționarul.

Sursele noastre din politică spun însă că acest concurs a fost “ghidonat” de la bun început. Dar nici nu așteptam să recunoască ditamai combinația.

Vom urmări evoluția și vom vedea dacă, în Republica Moldova, “spatele” politic este mai tare decât experiența profesională.