Problema cozilor de la frontiera cu România este discutată constant cu autoritățile române, însă Chișinăul nu poate influența modul în care sunt organizate controalele pe partea română a graniței, susține Maia Sandu, președinta Republicii Moldova. Ea a adăugat situația este expusă constant în dialogul cu oficialii români, iar autoritățile din Republica Moldova lucrează în continuare la eficientizarea procedurilor de control.

Maia Sandu a explicat că instituțiile de la Chișinău au implementat măsurile care țin de competența lor și că sunt dispuse să îmbunătățească în continuare procesele, dacă este necesar.

„Noi, pe partea noastră, ce putem face, am făcut. Și dacă mai există întrebări sau obiecții, putem să încercăm să îmbunătățim procesele. Pe partea cealaltă, noi nu le putem îmbunătăți”, a spus Maia Sandu.

Președinta Republicii Moldova a afirmat că, de fiecare dată când subiectul este discutat cu autoritățile române, primește asigurări că problema va fi soluționată. Cu toate acestea, perioadele în care traficul se desfășoară fluent sunt urmate de reapariția cozilor la punctele de trecere a frontierei.

„Nu înțelegem unde sunt obstacolele, pentru că de fiecare dată primim asigurări și am toată certitudinea că, la nivel înalt, chiar se dorește ca problema să fie rezolvată”, a spus șefa statului.

Potrivit acesteia, situația se îmbunătățește temporar, însă ulterior timpii de așteptare cresc din nou.

„Chiar dacă o perioadă funcționează mai bine, după ceva timp iarăși se revine la aceste cozi. Nu avem cum noi să rezolvăm problema pe partea cealaltă”, a declarat Maia Sandu.

Reducerea timpilor de așteptare la frontiera dintre România și Republica Moldova reprezintă un obiectiv discutat de mai mulți ani de autoritățile celor două state. Printre soluțiile analizate se află extinderea controlului coordonat, astfel încât verificările să fie efectuate mai rapid și mai eficient.

Maia Sandu a explicat că subiectul va rămâne pe agenda discuțiilor bilaterale ori de câte ori situația de la frontieră se deteriorează.

„Noi abordăm această problemă, o să continuăm să o abordăm, de fiecare dată când se semnalează că s-a înrăutățit situația, revenim, știm, dar nu avem cum să rezolvăm noi problema pe partea cealaltă”, a spus președinta.

Maia Sandu a fost întrebată dacă actuala criză politică din România ar putea afecta colaborarea dintre cele două state.

„Sperăm să nu afecteze. Sperăm să putem să continuăm proiectele importante pe care le-am inițiat”, a răspuns șefa statului.

Ea a dat ca exemplu Autostrada Unirii, unul dintre proiectele majore de infrastructură care urmăresc îmbunătățirea conectivității dintre România și Republica Moldova. Președinta și-a exprimat speranța că finanțarea europeană prin programul SAFE va fi acordată și utilizată conform calendarului stabilit.

„Sper că banii din programul SAFE, care trebuia să ajungă pentru această autostradă, vor fi în siguranță, vor fi debursați și implementați la timp”, a declarat Maia Sandu.

Referindu-se la situația politică de la București, președinta Republicii Moldova a evitat să facă estimări privind eventualele consecințe, exprimându-și însă speranța că sprijinul acordat de România Republicii Moldova și proiectele comune vor continua în același ritm.