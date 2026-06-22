UE anunță noi finanțări pentru Republica Moldova după summitul de la Bruxelles

Liderii Uniunii Europene și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-au întâlnit luni la Bruxelles, în cadrul celui de-al doilea summit bilateral UE – Republica Moldova. Reuniunea a avut loc la câteva zile după deschiderea primului cluster de negocieri pentru aderarea la UE, iar la final au fost anunțate noi finanțări pentru infrastructură, securitate și gestionarea frontierelor, precum și măsuri de sprijin pentru continuarea parcursului european al Chișinăului.

La summit au participat Maia Sandu, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa. Principalele teme abordate au vizat următoarele etape ale procesului de aderare a Republicii Moldova și integrarea graduală a țării în structurile Uniunii Europene.

Liderii au analizat și stadiul implementării Planului de Creștere pentru Republica Moldova, iar la finalul reuniunii au adoptat o declarație comună. Potrivit instituțiilor europene, reuniunea „a reprezentat o ocazie esenţială de a sublinia importanţa strategică a viitorului Moldovei în cadrul UE şi de a consolida parteneriatul dintre UE şi Moldova”.

În mesajul transmis după summit, Ursula von der Leyen a făcut referire la deschiderea negocierilor de aderare.

„Chiar săptămâna trecută, am deschis primul cluster de negocieri cu Moldova, o etapă istorică în parcursul vostru european. Astăzi, UE şi Moldova fac împreună un nou pas înainte. Moldova şi-a exprimat clar opţiunea, la fiecare scrutin, unul după altul, prin punerea în aplicare a unor reforme de amploare şi în ciuda presiunilor constante din partea Rusiei. Viitorul vostru se află în Uniunea noastră”, a declarat preşedinta Comisiei Europene.

La rândul său, Antonio Costa a vorbit despre progresele înregistrate de Republica Moldova în procesul de apropiere de Uniunea Europeană.

„Summitul de astăzi a reprezentat un moment de recunoaştere a progreselor impresionante pe care le-a înregistrat Moldova în avansarea rapidă pe calea sa către UE. Mulţumită eforturilor poporului moldovean, precum şi curajului şi leadershipului dumneavoastră, stimată doamnă preşedinte Maia Sandu. Vă încurajăm să menţineţi ritmul susţinut al reformelor şi să continuaţi să aduceţi beneficii concrete cetăţenilor Moldovei. Vă vom sprijini la fiecare pas. Viitorul Moldovei este în UE”, a declarat preşedintele Consiliului European.

La finalul summitului au fost anunțate noi investiții destinate Republicii Moldova. Potrivit informațiilor prezentate de NewsMaker, Uniunea Europeană va acorda 232,7 milioane de euro pentru reabilitarea drumului Porumbrei–Comrat. Alte 11 milioane de euro vor fi alocate pentru consolidarea capacității Republicii Moldova de a răspunde atacurilor hibride, iar 17 milioane de euro vor fi direcționate către infrastructura de frontieră.

În cadrul discuțiilor au fost abordate și provocările regionale și internaționale generate de războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Participanții și-au reafirmat angajamentul pentru consolidarea securității, rezilienței și instituțiilor democratice din Republica Moldova.

Uniunea Europeană a transmis că va continua să sprijine autoritățile de la Chișinău în combaterea tentativelor de destabilizare și a amintit că săptămâna trecută au fost impuse măsuri restrictive împotriva a șase persoane considerate responsabile pentru astfel de acțiuni.

Summitul a evidențiat și progresele făcute de Republica Moldova în procesul de integrare graduală în Uniunea Europeană, inclusiv prin participarea la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA), inițiativa „Roam Like at Home” și programul Europa Creativă.

Comisia Europeană a anunțat intenția de a extinde începând cu anul 2027 accesul tinerilor moldoveni la programul DiscoverEU și de a susține participarea deplină a Republicii Moldova la viitorul program Erasmus+.

„Dorim să extindem programul DiscoverEU la Moldova în 2027, astfel încât tinerii moldoveni să poată călători prin Europa, să întâlnească alţi europeni şi să se simtă parte a viitorului nostru comun. De asemenea, depunem eforturi pentru ca Moldova să participe pe deplin la programul Erasmus+ încă din 2028”, a declarat Ursula von der Leyen.

Președinta Comisiei Europene a anunțat, de asemenea, că Republica Moldova a îndeplinit 93% dintre reformele asumate prin Planul de Creștere și că Uniunea Europeană a deblocat deja 504 milioane de euro pentru această țară. Alte 503 milioane de euro urmează să fie transferate după finalizarea reformelor rămase până la sfârșitul anului.

În declarația comună adoptată la Bruxelles, liderii europeni și-au reafirmat sprijinul pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova. Documentul conține și un apel adresat Federației Ruse privind retragerea militarilor și munițiilor din regiunea transnistreană.

„Reafirmăm sprijinul nostru ferm pentru independenţa, suveranitatea şi integritatea teritorială a Moldovei în cadrul graniţelor sale recunoscute la nivel internaţional. Îndemnăm Federaţia Rusă să-şi îndeplinească angajamentele asumate la Summitul OSCE de la Istanbul din 1999 de a-şi retrage toate trupele şi muniţia din regiunea transnistreană a Moldovei. UE salută eforturile Moldovei de a menţine pacea şi stabilitatea pe ambele maluri ale râului Nistru, precum şi măsurile luate de guvernul moldovean în vederea convergenţei treptate a celor două maluri. UE rămâne angajată să sprijine în mod activ reintegrarea cuprinzătoare, paşnică şi durabilă a ţării.”

La finalul reuniunii, Uniunea Europeană a anunțat că va accelera cooperarea cu Republica Moldova și va continua organizarea periodică a summiturilor bilaterale. Primul summit UE – Republica Moldova a avut loc în iulie 2025, iar Republica Moldova are statut de țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană din iunie 2022.