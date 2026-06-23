Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat marți, cu ocazia marcării a 36 de ani de la adoptarea Declarației de Suveranitate, că procesul de integrare europeană reprezintă modalitatea prin care țara își poate proteja independența, pacea și valorile democratice.

Șefa statului a mai spus că lupta pentru suveranitate, începută în urmă cu 36 de ani, continuă și în prezent prin apropierea de Uniunea Europeană.

În discursul său, Maia Sandu a vorbit despre provocările cu care s-a confruntat Republica Moldova de la proclamarea suveranității și a acuzat Moscova că nu a respectat independența țării.

„Moscova, din păcate, nu a respectat niciodată suveranitatea şi independenţa noastră. Iar astăzi, regimul de la Kremlin vrea să distrugă prin bombe şi prin crime suveranitatea Ucrainei. Avem obligaţia să păzim, să păstrăm suveranitatea, independenţa şi pacea. Şi facem acest lucru prin procesul de integrare europeană. Pentru că doar în Uniunea Europeană ne vom putea simţi în siguranţă, vom putea proteja pacea, consolida democraţia şi suveranitatea”, a declarat Maia Sandu.

Președinta Republicii Moldova a făcut apel la unitate și solidaritate pentru continuarea parcursului european al țării.

„Avem nevoie de unitate, demnitate şi curaj pentru a realiza acest proces”, a afirmat Maia Sandu, referindu-se la programul de integrare europeană al Republicii Moldova.

Declarația de Suveranitate a Republicii Moldova a fost adoptată la 23 iunie 1990 și este considerată unul dintre documentele fundamentale care au deschis drumul către independența statului proclamată un an mai târziu.

Documentul a consfințit dreptul republicii de a-și decide singură viitorul politic, economic și social, într-o perioadă în care Uniunea Sovietică se afla în plin proces de dezintegrare.

Mesajul transmis cu ocazia Zilei Suveranității a fost completat și de președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, care a evidențiat importanța momentului din 1990 pentru parcursul actual al țării.

„La 23 iunie sărbătorim Ziua Suveranităţii, ziua în care, acum 36 de ani, poporul nostru şi-a declarat dorinţa de a fi liber să-şi decidă propriul viitor şi a schimbat pentru totdeauna destinul ţării lor. Datorită acelei decizii curajoase, astăzi putem să ne croim propriul drum – cel european. Uniţi, sub tricolor, pentru Moldova!”, a transmis Igor Grosu pe rețelele de socializare.

Declarațiile liderilor de la Chișinău vin într-un moment în care Republica Moldova continuă negocierile și reformele necesare pentru aderarea la Uniunea Europeană.

Autoritățile moldovene susțin că apropierea de UE reprezintă cea mai importantă garanție pentru consolidarea instituțiilor democratice, dezvoltarea economică și menținerea securității într-un context regional marcat de războiul din Ucraina și de tensiunile dintre Rusia și Occident.