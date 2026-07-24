Iranul a transferat în Yemen comandanți ai Corpului Gărzii Revoluționare Islamice (IRGC), consilieri militari și echipamente asociate programelor de rachete și drone, potrivit unor surse citate de Reuters.

Transferul ar fi avut loc pe 13 iulie, printr-un zbor operat de compania Mahan Air, și este considerat un nou indiciu al sprijinului acordat de Teheran rebelilor Houthi.

Informațiile sunt importante pentru că apar într-un moment în care tensiunile din Marea Roșie se intensifică, iar atacurile asupra rutelor maritime comerciale ridică noi îngrijorări privind securitatea regională și aprovizionarea globală cu energie.

Potrivit a patru surse familiarizate cu situația, inclusiv două surse iraniene, ministrul Informațiilor din guvernul yemenit recunoscut internațional și analistul de securitate Mzahem Alsaloum, aeronava a transportat între 10 și 21 de membri ai IRGC, inclusiv comandanți de rang înalt.

Zborul urma inițial să aterizeze în Sanaa, capitala controlată de rebelii Houthi, însă a fost deviat către portul Hodeidah după ce aeroportul din Sanaa a fost bombardat de forțele guvernului yemenit susținut de Arabia Saudită.

Una dintre sursele iraniene a declarat pentru Reuters că militarii au fost trimiși pentru a sprijini operațiunile Houthi și pentru a oferi instruire privind noile sisteme de rachete. Aceeași sursă susține că în avion ar fi fost transportat și aur destinat finanțării activităților grupării.

Ministerul de Externe al Iranului nu a comentat informațiile publicate de Reuters. Teheranul a negat în repetate rânduri că furnizează rebelilor Houthi capabilități militare, inclusiv rachete.

La rândul său, Abdel Rahman al-Ahnomi, oficial media al mișcării Houthi, care afirmă că s-a aflat la bordul aeronavei, a calificat informațiile drept „minciuni și născociri”. Acesta susține că toți pasagerii au fost civili.

Rebelii Houthi au afirmat în mod repetat că își dezvoltă propriile sisteme de armament și că nu acționează ca un mandatar al Iranului.

La trei zile după sosirea aeronavei, Reuters relata că Teheranul le-ar fi cerut rebelilor Houthi să fie pregătiți să închidă ruta petrolieră din Marea Roșie în cazul unor atacuri americane asupra infrastructurii energetice iraniene.

Ulterior, gruparea Houthi a anunțat o blocadă navală împotriva Arabiei Saudite, ca răspuns la bombardamentul asupra aeroportului din Sanaa din 13 iulie, atac atribuit de rebeli forțelor saudite.

Aceste evoluții marchează o deteriorare semnificativă a armistițiului dintre Riad și Houthi, aflat în vigoare în ultimii patru ani. Gruparea a anunțat ulterior și atacuri asupra a două petroliere saudite, amplificând riscurile pentru una dintre cele mai importante rute comerciale maritime din lume.

Moammar al-Iryani, ministrul Informațiilor din guvernul yemenit susținut de Arabia Saudită, a declarat pentru Reuters că informațiile disponibile indică transferul de personal și echipamente ale IRGC.

„Misiunea lor este de a consolida capacitățile militare ale milițiilor și de a le pregăti să amenințe securitatea maritimă internațională în Marea Roșie și în strâmtoarea Bab al-Mandab”, a afirmat oficialul.

Analistul de securitate Mzahem Alsaloum susține că aeronava ar fi transportat și componente pentru rachete și drone cu rază scurtă și medie de acțiune, similare celor utilizate în atacurile anterioare asupra Arabiei Saudite și Emiratelor Arabe Unite.

La începutul lunii iulie, rebelii Houthi au anunțat reluarea zborurilor directe între Sanaa și Teheran, susținând că acestea contribuie la reducerea efectelor blocadei impuse Yemenului.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baghaei, a declarat pe 20 iulie că zborul din 13 iulie avea rolul de a repatria delegația Houthi care participase la funeraliile liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, precum și cetățeni yemeniți tratați medical în Iran.

Potrivit surselor citate de Reuters, la întoarcerea în Yemen aeronava ar fi transportat atât membri ai delegației Houthi, cât și comandanți și consilieri ai IRGC.