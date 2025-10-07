Sport

Varga îi oferă o avere fostului star de la Chelsea ca să vină la Cluj

Comentează știrea
Varga îi oferă o avere fostului star de la Chelsea ca să vină la ClujSursă foto: Captură de ecran Youtube
Din cuprinsul articolului

CFR Cluj negociază transferul lui Hakim Ziyech, fostul star de la Chelsea și Ajax, liber de contract după despărțirea de Al Duhail. Ioan Varga îi oferă un salariu de 600.000 de euro pe an, în încercarea de a da lovitura verii în Superliga, notează gsp.ro.

CFR Cluj vrea să repete modelul Zouma și pregătește un nou transfer spectaculos

După aducerea fundașului francez Kurt Zouma, CFR Cluj continuă ofensiva pe piața transferurilor cu o țintă care, în urmă cu doar câțiva ani, evolua în Premier League și în Liga Campionilor.

Conducerea clubului din Gruia negociază intens în aceste zile cu Hakim Ziyech, mijlocaș ofensiv marocan de 32 de ani, liber de contract după despărțirea de Al Duhail (Qatar).

Negocierile sunt avansate, iar  jucătorul și-a luat un termen de gândire până marți, 7 octombrie. În tot acest timp, Ziyech se antrenează individual la Amsterdam, unde și locuiește.

Macron a oferit imaginea perfectă a decăderii. Se anunță sfârșitul unei ere în Franța
Macron a oferit imaginea perfectă a decăderii. Se anunță sfârșitul unei ere în Franța
Exclusiv. Bromania, detalii despre noul său film. Fanii vor fi surprinși
Exclusiv. Bromania, detalii despre noul său film. Fanii vor fi surprinși

Foto: Sky Sport

Consultantul Mikael Silvestre, liantul dintre Ziyech și CFR

Contactul dintre CFR Cluj și fostul internațional marocan a fost intermediat de Mikael Silvestre, fost fundaș al lui Manchester United și actual consultant de transferuri în zona țărilor din Golf.

Silvestre este cel care l-a propus pe Ziyech grupării din Gruia și a garantat personal că jucătorul poate reprezenta o achiziție de prestigiu, cu impact imediat în campionat și în competițiile europene.

Ioan Varga, patronul CFR-ului, a acceptat ideea, chiar dacă aducerea unui jucător cu un asemenea CV presupune un efort financiar considerabil.

Oferta: 50.000 de euro pe lună plus bonusuri de performanță

Propunerea clubului clujean include un contract valabil pe un sezon, cu un salariu lunar de 50.000 de euro.

În total, pachetul financiar depășește 600.000 de euro anual, la care se adaugă prime de performanță în funcție de obiective: calificarea în play-off, atingerea fazelor eliminatorii în Europa și un procent din eventualele bonusuri UEFA.

Pentru Superliga, oferta este considerată una record, fiind mult peste media salarială a campionatului.

Totuși, conducerea „feroviarilor” a calculat atent riscurile: pentru a echilibra bugetul, mai mulți jucători cu randament scăzut urmează să fie puși pe lista de plecări.

Printre aceștia s-ar afla Mohamed Badamosi, plătit în prezent cu 25.000 de euro pe lună, dar care nu a confirmat așteptările.

 

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:42 - Republica Moldova a recepționat 240 de mii de doze de vaccin antigripal pentru sezonul rece 2025–2026
14:40 - Premiera spectacolului „Carmen” de G. Bizet, în regia Adei Hausvater, a deschis stagiunea 2025–2026 a Operei Național...
14:33 - Macron a oferit imaginea perfectă a decăderii. Se anunță sfârșitul unei ere în Franța
14:25 - Milionari din Cluj la cuțite pentru 5.000 de lei. Soții Moldovan stau pe milioane...
14:12 - Exclusiv. Bromania, detalii despre noul său film. Fanii vor fi surprinși
14:06 - Chișinăul sărbătorește Ziua Orașului. Programul complet al Hramului din 14 octombrie

HAI România!

România, între nebunia Rusiei și Ilie-Sărăcie
România, între nebunia Rusiei și Ilie-Sărăcie
Putin face mișto de Occident. Hai LIVE cu Turcescu
Putin face mișto de Occident. Hai LIVE cu Turcescu
GOLUL DESPĂRȚIRII și harta emoțională scrisă de FURIE, VINOVĂȚIE și DOR | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #19
GOLUL DESPĂRȚIRII și harta emoțională scrisă de FURIE, VINOVĂȚIE și DOR | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #19

Proiecte speciale