Varga îi oferă o avere fostului star de la Chelsea ca să vină la Cluj

CFR Cluj negociază transferul lui Hakim Ziyech, fostul star de la Chelsea și Ajax, liber de contract după despărțirea de Al Duhail. Ioan Varga îi oferă un salariu de 600.000 de euro pe an, în încercarea de a da lovitura verii în Superliga, notează gsp.ro.

După aducerea fundașului francez Kurt Zouma, CFR Cluj continuă ofensiva pe piața transferurilor cu o țintă care, în urmă cu doar câțiva ani, evolua în Premier League și în Liga Campionilor.

Conducerea clubului din Gruia negociază intens în aceste zile cu Hakim Ziyech, mijlocaș ofensiv marocan de 32 de ani, liber de contract după despărțirea de Al Duhail (Qatar).

Negocierile sunt avansate, iar jucătorul și-a luat un termen de gândire până marți, 7 octombrie. În tot acest timp, Ziyech se antrenează individual la Amsterdam, unde și locuiește.

Contactul dintre CFR Cluj și fostul internațional marocan a fost intermediat de Mikael Silvestre, fost fundaș al lui Manchester United și actual consultant de transferuri în zona țărilor din Golf.

Silvestre este cel care l-a propus pe Ziyech grupării din Gruia și a garantat personal că jucătorul poate reprezenta o achiziție de prestigiu, cu impact imediat în campionat și în competițiile europene.

Ioan Varga, patronul CFR-ului, a acceptat ideea, chiar dacă aducerea unui jucător cu un asemenea CV presupune un efort financiar considerabil.

Propunerea clubului clujean include un contract valabil pe un sezon, cu un salariu lunar de 50.000 de euro.

În total, pachetul financiar depășește 600.000 de euro anual, la care se adaugă prime de performanță în funcție de obiective: calificarea în play-off, atingerea fazelor eliminatorii în Europa și un procent din eventualele bonusuri UEFA.

Pentru Superliga, oferta este considerată una record, fiind mult peste media salarială a campionatului.

Totuși, conducerea „feroviarilor” a calculat atent riscurile: pentru a echilibra bugetul, mai mulți jucători cu randament scăzut urmează să fie puși pe lista de plecări.

Printre aceștia s-ar afla Mohamed Badamosi, plătit în prezent cu 25.000 de euro pe lună, dar care nu a confirmat așteptările.