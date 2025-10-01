Tragedie în lumea fotbalului. Fost antrenor la Liverpool și Chelsea s-a sinucis. Mesaj dureros transmis de fiul său

Tragedie în lumea fotbalului, Matt Beard (47 de ani), fost tehnician la echipele de fotbal feminin de la Liverpool și Chelsea, s-a sinucis la vârsta de 47 de ani.

Antrenorul a fost găsit spânzurat în propria-i casă. Evenimentul s-a petrecut la data de 20 septembrie. Paramedicii care au ajuns la casa lui Beard su făcut eforturi pentru a-l resuscita. Decesul a fost declarat la spital. Reprezenanții familei au fost de acord ca victima să fie deconectată de la aparate. Iar confirmarea sinuciderii a venit la începutul acestei săptămâni, după ce a fost efectuată autopsia.

Vestea tragediei a cutremurat lumea fotbalului mondial. Fiul antrenorului a postat pe rețelele sociale un mesaj în care a vorbit despre alegerea cumplită și fără cale de întoarcere: sinuciderea. Un gest extrem la care a apelat tatăl său pentru a încheia conturile cu viața.

„Sinuciderea nu este niciodată soluția. Cere ajutor. Te rog, nu-ți lua viața. Tuturor ne este dor de tine, tată!”, a fost mesajul pe care l-a transmis public fiul lui Matt Bread.

Și oficialii clubului FC Liverpool au transmis un comunicat, după această tragedie. „Gândurile tuturor celor de la club sunt alături de familia și prietenii lui Matt în aceste momente devastatoare.Matt nu a fost doar un antrenor extrem de dedicat și de succes, ci și o persoană cu adevărat integră și caldă, care va fi întotdeauna amintită cu afecțiune sinceră de toți cei care au lucrat cu el la club”, au scris reprezentanții „cormoranilor”.

Tehnicianul reușise să câștige două titluri de campion cu formația feminină a lui Liverpool în anii 2013 și 2014. Anterior, în perioada 2009 - 2012 o antrenase pe Chelsea.

A mai trecut, de asemenea, pe la Boston și pe la West Ham United.