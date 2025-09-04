International Un autobuz din Londra a intrat peste călători, pe trotuar







Un grav accident de autobuz a avut loc joi dimineață pe Victoria Street, în inima districtului Westminster din Londra, potrivit Poliției Metropolitane.

Un vehicul etajat, aflat pe ruta 24, a părăsit carosabilul și a lovit mai mulți pietoni, provocând răni grave atât pasagerilor, cât și trecătorilor aflați în zonă.

Incidentul a generat o amplă mobilizare a echipajelor de urgență, inclusiv un elicopter SMURD britanic, iar autoritățile confirmă că, deși există numeroși răniți, nu au fost raportate decese până în acest moment.

Potrivit autorităților, apelul de urgență a fost primit în jurul orei 08:20. Autobuzul, care circula dinspre Westminster, ar fi intrat pe trotuar la viteză mare, izbindu-se violent de structurile de pe marginea drumului.

Martori oculari susțin că în vehicul se aflau peste 15 pasageri, iar în urma impactului s-a instalat panica. „Se auzeau strigăte din interior, oamenii erau șocați”, a declarat pentru agenția PA un trecător care a asistat la scenă.

Forțele de intervenție au acționat rapid, blocând traficul pe Victoria Street și pe arterele adiacente, pentru a permite accesul ambulanțelor și autospecialelor de pompieri.

Zona a fost complet izolată, în timp ce polițiștii au verificat siguranța spațiului, inclusiv riscul de incendiu din cauza unei scurgeri de combustibil.

În scurt timp, locul a fost împânzit de zeci de vehicule de urgență: echipaje de paramedici, poliție și pompieri.

Serviciul de Ambulanță din Londra a confirmat că la fața locului au fost trimise echipe complexe: ambulanțe, paramedici avansați, un ofițer de răspuns la incidente și chiar un elicopter medical.

Mai multe persoane rănite au fost transportate de urgență la spitalele din apropiere, inclusiv șoferul autobuzului.

Poliția a anunțat că nu s-au efectuat arestări și că ancheta este în desfășurare. De asemenea, circulația rutieră rămâne închisă în zonă, toate vehiculele fiind deviate pe rute alternative.

🇬🇧 Westminster, #London. Several people injured after a double-decker bus crashed into pedestrians near London’s Victoria Station during rush hour. Eyewitness footage captured the chaotic aftermath, with over 10 police cars, 3 ambulances, and 2 fire engines responding swiftly to… pic.twitter.com/TDfzhjD9yP — Uncensored News (@Uncensorednewsw) September 4, 2025

Reprezentanții Transport for London (TfL) au transmis condoleanțe victimelor și au subliniat că oferă sprijin psihologic celor afectați.

Accidentul de autobuz de la Londra ridică numeroase întrebări legate de siguranța transportului public într-un oraș suprasolicitat de trafic și turiști.

Deși incidentele majore cu autobuze etajate sunt rare, ele atrag atenția asupra necesității unor măsuri suplimentare de prevenire: controale medicale mai stricte pentru șoferi, verificări tehnice regulate și adaptarea infrastructurii pentru a evita pierderea controlului în zone aglomerate.

În plan social, evenimentul a generat îngrijorare în rândul londonezilor, dar și al vizitatorilor internaționali. Zona Victoria Station, una dintre cele mai circulate din capitala britanică, este un nod central de transport, iar un incident de asemenea amploare afectează nu doar siguranța publică, ci și imaginea orașului.

Pe termen scurt, autoritățile vor trebui să răspundă presiunilor publice prin măsuri vizibile, pentru a restabili încrederea cetățenilor în transportul urban.