Ce îți poate sau nu impune angajatorul să faci, dacă nu e în fișa postului

Fișa postului este un act mai important decât pare la prima vedere, iar atribuțiile cuprinse acolo trebuie respectate. Există posibilitatea ca angajatorul să adauge atribuții noi, dar cu anumite condiții.

Mulți angajatori profită de unii angajați și le impun să facă și alte lucruri care nu sunt în fișa postului. Doar că acest lucru nu este deloc legal. Potrivit juriștilor, modificarea atribuțiilor care sunt cuprinse în documentul mai sus menționat trebuie făcută prin încheierea unui act aditional.

Acest document trebuie semnat de ambele părți, atât de angajat cât și de angajator. Predictibilitatea este un drept fundamental și este statuat chiar și în Codul Muncii. Mai exact articolul 17 prevede că: ”angajatorul are obligația imperativă de a informa candidatul, anterior semnării contractului, cu privire la elementele esențiale ale acestuia: funcția, fișa postului, salariul, durata muncii”.

Informarea se consideră îndeplinită atunci când angajatul semnează. La acel moment se presupune că persoana în cauză citește contractul și apoi își dă acordul. În cazul în care angajatorul încarcă angajatul cu alte atribuții care pot crește intensitatea în muncă sau muncă suplimentară mascată, acest lucru este ilegal.

Iar în acest caz, angajatul nu poate fi sancționat pentru neîndeplinirea unor sarcini care nu există în fișa postului. Aceasta din urmă este un act aditional la contractul de muncă și nu un document la întâmplare. Orice încălcare a lui atrage răspunderea celor doi implicați.

În cazul în care salariatului i se impune un anume tip de muncă, ce nu are legătură cu fișa postului, acesta poate refuza în scris. Și poate invoca în scris faptul că nu există act aditional, potrivit codului muncii, dar și articolul 129 cu privire la depășirea normei de muncă.

În acest caz nu se va discuta despre abatere disciplinară. De altfel, angajatul poate sesiza și ITM și poate face și acțiune în instanță în astfel de cazuri.