Traian Băsescu, atac dur la adresa Ancăi Alexandrescu: A mâncat din mâna lui Năstase, Dragnea, Oprescu și acum vrea să păcălească o țară întreagă

Traian Băsescu a vorbit, duminică seara, la Digi24, despre alegerile pentru Primăria Capitalei și a indicat trei candidați pe care îi consideră cu șanse reale în cursa pentru București: Cătălin Drulă, Daniel Băluță și Ciprian Ciucu. Despre candidata Anca Alexandrescu a spus că reprezintă o păcăleală, făcând referire la slujbele de consilieră pe care le-a avut lângă foștii lideri PSD.

Fostul președinte a menționat că în competiție urmează să intre și Eugen Teodorovici, despre care crede că poate rupe din electoratul lui Daniel Băluță, având în vedere trecutul acestuia în PSD.

„Intră, înțeleg, zilele astea și Teodorovici. S-ar putea să-i ciuntească ceva din voturile lui Băluță, că Teodorovici a fost ministru de Finanțe din partea PSD. S-ar putea să-i ciupească ceva. Este un rând de alegeri în care bucureștenii au pe cine alege. Deci dacă vor alege prost, e problema lor, dar au doi primari de sectoare care sunt rodați, au un fost ministru al Transporturilor, pe Drulă, care și el e rodat în administrație. Nu mai vorbim că au și foști ziariști”, a declarat Traian Băsescu.

Întrebat dacă o ia în calcul și pe Anca Alexandrescu, candidata susținută de AUR la Primăria Generală a Capitalei, Traian Băsescu a respins categoric această variantă și a lansat un atac dur la adresa acesteia.

„Nu pot să o iau. Deci să vii să-mi spui și să păcălești o țară întreagă, de câțiva ani, că tu aduci schimbarea când tu ai stat și ai mâncat din mâna lui Năstase, pe urmă din mâna lui Dragnea, pe urmă din mâna lui Ponta, pe urmă din mâna lui Oprescu, deci ai mâncat. Nu mai vorbim că te-a trimis Ponta la KazMunay Gas să iei bani după ce a făcut trocul cu datoria către statul român de 600 de milioane. Să vii acum, după ce ai stat în atmosfera lor, ca să nu spun altfel, atâția ani și acum vii să-mi spui că ești omul nou care vrea să ne schimbe pe noi, bolșevicii ca Băsescu... Eu m-am schimbat singur, sunt la pensie. Dar e ridicolă doamna, nu-și dă seama”, a afirmat fostul șef al statului.

Traian Băsescu a comentat și situația lui Călin Georgescu, fost candidat la prezidențiale, care a refuzat să o susțină pe Anca Alexandrescu în actuala campanie.

„Eu sunt un adversar al lui Călin Georgescu, dar asta nu înseamnă că îl consider prost. Ăștia l-au considerat prost că îl folosesc ca să se cațere, folosesc numele lui pentru că el este cel care aduce voturi în așa zisul curent suveranist și dă și substanță prin poveștile nerealiste pe care le spune despre cum trebuie gestionată țara, dar ei au fost niște pigmei care l-au folosit, l-au cultivat în speranța că vin voturile lui, la ei, la nevoie. Uite că nu vin voturile lui, la ei, la nevoie și veți vedea, suveranismul în București va fi consistent lovit”, a spus Băsescu.

Potrivit fostului președinte, prezent la Digi24, actualul context electoral din Capitală oferă alegătorilor o gamă largă de opțiuni, iar responsabilitatea pentru rezultatul final le aparține în întregime bucureștenilor.