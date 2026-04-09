Tribunalul Militar București a decis limitarea audierilor martorilor în dosarul 10 august. Hotărârea nu e definitivă

Judecătorii Tribunalului Militar București au decis joi, în dosarul 10 august, să admită în parte cererile formulate de avocații Declic și de unele persoane vătămate și să limiteze audierea martorilor, constatând lipsa de utilitate a reaudierii majorității acestora. Decizia vine în contextul riscului de prescriere a faptelor, invocat de reprezentanții asociației.

Tribunalul Militar București a admis parțial solicitările privind audierea martorilor și a stabilit că nu mai este necesară reaudierea celor care nu au fost încă ascultați, cu două excepții.

„Admite în parte cererile formulate de persoanele vătămate şi părţile civile (...). Revine asupra dispoziţiei de încuviinţare a probei cu audierea martorilor şi constată lipsa de utilitate a reaudierii martorilor care nu au fost reaudiaţi până la acest moment, cu excepţia martorilor Ursulean Vlad şi Nicu Dragoş Orlando, care vor fi citaţi pentru termenul din data de 16 aprilie 2026, ora 10:00”, se arată în soluţia pe scurt de joi a instanţei Tribunalului Militar Bucureşti.

Instanța a respins cererile formulate de avocații unor părți civile care solicitau reaudierea mai multor persoane publice.

Judecătorii au respins ca nefondate solicitările privind reaudierea Gabrielei Firea, a lui Nicolae Liviu Dragnea și a lui Raed Arafat.

Totodată, Tribunalul Militar București a respins ca inadmisibile cererile formulate de persoane care nu au calitatea de părți sau subiecți procesuali principali.

Hotărârea pronunțată joi de Tribunalul Militar București nu este definitivă și poate fi atacată cu apel, odată cu fondul cauzei.

Reprezentanții Declic au reacționat după decizia instanței și au afirmat că limitarea audierilor poate accelera soluționarea dosarului.

„O veste bună pentru dosarul 10 august. Judecătorii au admis cererea avocaţilor Declic, care îl reprezintă pe Ioan Crăciuneanu, şi nu vor mai audia toţi martorii din Piaţă. Asta înseamnă că putem avea cât mai rapid o decizie, înainte de prescripţie”, au scris, joi după-amiază, reprezentanţii Declic pe pagina de Facebook a asociaţiei.

Cu aproximativ două săptămâni înainte, avocații Declic au depus o cerere prin care solicitau instanței să renunțe la audierea a 373 de martori rămași pe listă, invocând riscul ca faptele să se prescrie în câteva luni, în octombrie 2026.

În solicitare, aceștia au arătat că numeroase probe au fost deja administrate, inclusiv declarațiile victimelor, ale persoanelor implicate și ale unor oameni politici, dar și sute de mărturii și înregistrări video.

„Audierea altor 373 de persoane nu ar aduce nicio informaţie suplimentară”, precizau reprezentanţii Declic.

Reprezentanții Declic au susținut că menținerea ritmului actual al procesului ar putea împiedica pronunțarea unui verdict înainte de termenul de prescriere.

„Dacă vor continua cu audierea celor 373 de martori rămaşi, cel mai probabil ne putem lua gândul de la un verdict în dosarul 10 august înainte de prescrierea faptelor. Justiţia trebuie să fie eficientă şi rapidă, iar în acest caz termenul rezonabil a fost depăşit de multă vreme”, declara Cătălina Hopârteanu, coordonatoarea campaniei prin care Declic susţine victimele din 10 august 2018.

Potrivit asociației, faptele din dosar s-ar prescrie în aproximativ șase luni, iar durata procedurilor ar putea împiedica finalizarea procesului în timp util.

Comunitatea Declic a fost implicată în acest dosar în ultimii ani, susținând victimele prin acoperirea costurilor juridice și participând la demersurile legale.

Reprezentanții organizației au precizat că vor continua să sprijine victimele până la o decizie definitivă a instanței.

Ioan Crăciuneanu, una dintre victimele intervenției jandarmilor din 10 august 2018, a solicitat redeschiderea anchetei și a obținut acest lucru în instanță, fiind reprezentat de avocat Lucia Crăciuneanu și de avocatul comunității Declic, Toni Decean.

În timpul intervenției din 10 august 2018, jandarmii au folosit grenade care au provocat răni grave, potrivit expertizelor din dosar, iar sute de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Datele din dosar arată că au fost utilizate 63 de grenade de mână cu efect acustic, 489 de grenade de mână cu efect iritant lacrimogen și 316 cartușe calibrul 38 și 40 mm cu efect iritant lacrimogen.

O expertiză tehnică realizată de specialiști din cadrul MApN arată că grenadele aveau potențial de a exploda și de a provoca arsuri și răni grave, din cauza impactului, a schijelor și a temperaturilor ridicate.

În cadrul anchetei, avocații au analizat sute de ore de înregistrări video și au identificat imagini care arată intervenția jandarmilor asupra protestatarilor, acestea fiind incluse ca probe în dosar.