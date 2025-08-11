Politica Dosarul 10 August, aproape de blocaj. Europarlamentarul Rareș Bogdan acuză „îngroparea” cazului







Dosarul 10 August riscă să se încheie fără un verdict, avertizează europarlamentarul PNL Rareș Bogdan. Politicianul a criticat, într-o postare publică, lipsa de acțiune a partidelor care ar fi trebuit să susțină aflarea adevărului, subliniind că peste un an faptele se vor prescrie. El a acuzat sistemul politic și judiciar de inerție și de protejare a abuzurilor, amintind de rănile fizice și morale provocate miilor de protestatari în 2018.

Într-un mesaj transmis duminică seară pe Facebook, Rareș Bogdan a afirmat că „Dosarul 10 August a fost îngropat”, iar responsabilitatea pentru acest eșec aparține tuturor guvernanților care au condus România în ultimii șapte ani. Europarlamentarul a menționat atât PSD, implicat direct în reprimarea protestului, cât și PNL și USR, care, deși nu au fost la putere în momentul incidentelor, ar fi trebuit să fie interesate de finalizarea anchetei.

„Sistemul este la fel de osificat și de nereformat în PNL cum este și în celelalte partide”, a spus Bogdan, adăugând că mecanismele statului par construite pentru a-i proteja pe politicieni de cetățeni, nu invers. El a comparat situația cu blocajele în eliminarea pensiilor speciale, considerând că voința politică este înfrântă constant de rezistența sistemului.

Rareș Bogdan a atras atenția că, în august 2018, infracțiunile de abuz în serviciu, purtare abuzivă și fals intelectual imputate unor foști șefi ai Jandarmeriei se vor prescrie. Printre inculpați se numără Laurențiu Cazan, fost adjunct al directorului DGJMB, Sebastian Cucoș, fost inspector general al Jandarmeriei Române, și Cătălin Sindile, fost prim-adjunct al inspectorului general al IGJR.

Incidentul din 10 august 2018 a avut loc în Piața Victoriei, în timpul unui miting la care au participat zeci de mii de români din țară și din diaspora. Potrivit datelor oficiale, 433 de persoane au fost rănite în urma folosirii gazelor lacrimogene, grenade acustice și spray-urilor iritant-lacrimogene.

Avertismentul lui Rareș Bogdan vine într-un moment-cheie, când dosarul se află încă în faza judecării. Politicianul susține că, dacă termenele nu sunt respectate, „abuzul va deveni legal”.La nivel internațional, evenimentele din 2018 au atras atenția presei și organizațiilor pentru drepturile omului, iar un eșec al anchetei ar putea afecta imaginea României privind respectarea libertăților fundamentale.

Duminică, 10 august, la exact șapte ani de la protestele violente, comunitatea „Corupția Ucide” a organizat o nouă manifestație în Piața Victoriei, cerând tragerea la răspundere a jandarmilor acuzați și avertizând că dosarul penal se va închide prin prescripție în octombrie 2026.