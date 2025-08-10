Social Protest în Piața Victoriei, la șapte ani distanță de la evenimentele din 10 august







La șapte ani de la protestele violente din 10 august 2018, comunitatea „Corupția Ucide” anunță o nouă manifestație în Piața Victoriei. Participanții cer ca jandarmii acuzați de abuzuri să fie trași la răspundere și atrag atenția că dosarul penal se va prescrie în octombrie 2026.

Duminică, 10 august, comunitatea „Corupția Ucide” organizează o manifestație în Piața Victoriei, la șapte ani după protestele anticorupție marcate de o violență ieșită din comun a jandarmeriei.

În urma evenimentelor, procurorii au deschis un dosar penal în care 16 jandarmi au fost acuzați de abuz în serviciu, fals și purtare abuzivă.

Anchetatorii afirmă că, pe 10 august 2018, la ora 23:11, coloneii Laurențiu Cazan, Sebastian Cucoș și Ionuț Sindile, comandanți și coordonatori ai forțelor de intervenție, au ordonat ilegal „intervenția în forță pentru dispersarea întregii mase de protestatari din Piața Victoriei, aproximativ 30.000 de persoane”, acțiune pe care au și condus-o ulterior.

În urma intervenției, 433 de manifestanți au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar jandarmii ar fi încălcat dreptul la întrunire și la integritate fizică și psihică.

Prescripția răspunderii penale pentru aceste fapte va interveni în octombrie 2026, iar organizatorii anunță un protest pentru a atrage atenția asupra acestui termen și pentru a pune presiune pe autorități să îi tragă la răspundere pe cei vinovați.

„Ne-au bătut. Ne-au gazat. Faptele se prescriu în 2026. Pe 10 august 2018, sute de mii de oameni au ieșit în stradă împotriva corupției, abuzului de putere și asaltului împotriva Justiției Independente. Peste 400 de răniți, printre care și jurnaliști, copii, trecători. Printre victime, Ilie Gâzea, care a murit din cauza intoxicației cu gaz la câteva zile distanță”, au mai scris organizatorii.

Cercetările efectuate în dosar au arătat că intervenția în forță a jandarmilor a fost făcută cu încălcarea principiilor legale de necesitate, gradualitate și proporționalitate, principii stabilite de reglementările în vigoare și reflectate în jurisprudența CEDO.

Astfel, s-a constatat că jandarmii nu au acționat doar împotriva celor care manifestau violent, pentru a-i izola și aplica măsurile legale, ci și împotriva protestatarilor pașnici, care reprezentau majoritatea participanților.