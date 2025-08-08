Social Calea Victoriei se transformă în promenadă urbană. Program și restricții în zilele „Străzi Deschise”







Locuitorii Capitalei sunt așteptați să redescopere orașul dintr-o altă perspectivă în acest sfârșit de săptămână, când traficul rutier va fi restricționat pe Calea Victoriei pentru a face loc pietonilor. În zilele de 9 și 10 august, celebra arteră bucureșteană devine spațiu de promenadă, dedicat relaxării, activităților culturale și întâlnirilor în aer liber.

Evenimentul face parte din proiectul „Străzi Deschise – București, Promenadă urbană” și include o serie de activități interactive, adaptate tuturor vârstelor. Atmosfera va fi animată de artiști stradali, contribuind la transformarea zonei într-un veritabil centru de atracție urbană.

În același interval orar, 10:00 – 17:30, vizitatorii au posibilitatea de a lua parte la tururi ghidate ale expozițiilor permanente organizate la Casa Filipescu-Cesianu, parte a Muzeului Municipiului București. Publicul va putea descoperi expozițiile „Muzeul Vârstelor – de la copilărie la senectute” și „În apropierea sfinților”. Frescele Mănăstirii Văcărești după 40 de ani” sunt deschise publicului pe baza unui bilet de acces.

Informații detaliate privind programul fiecărui weekend din cadrul inițiativei „Străzi Deschise – București, Promenadă urbană” sunt disponibile pe site-ul www.arcub.ro, precum și pe paginile oficiale de social media ale proiectului și ale ARCUB.

Primăria Capitalei anunță noi restricții de circulație pentru weekendul 9-10 august, în contextul desfășurării evenimentului „Străzi Deschise – București, Promenadă urbană”. Mai multe artere centrale vor fi închise traficului auto și dedicate exclusiv pietonilor în intervalul orar 10:00 – 22:00.

Astfel, Calea Victoriei va deveni zonă pietonală pe segmentul cuprins între Bulevardul Dacia și intersecția cu Splaiul Independenței. Intersecțiile cu străzile adiacente – Știrbei Vodă, C.A. Rosetti, Dem I. Dobrescu, Ion Câmpineanu și Bulevardul Regina Elisabeta – vor rămâne accesibile pentru traversare.

Circulația mijloacelor de transport public operate de STB va fi reorganizată, fără a afecta transportul călătorilor. În noaptea de sâmbătă spre duminică, traficul auto va fi reluat temporar pe Calea Victoriei, între orele 23:00 și 09:00. Totodată, pistele de biciclete de pe segmentele restricționate vor fi închise pe durata evenimentului, din motive de siguranță.

Restricțiile se aplică și pe alte două străzi din apropiere: Strada Piața Amzei (între Calea Victoriei și Piața Amzei) și Strada Christian Tell (între Strada Biserica Amzei și Piața Amzei). Acestea vor deveni pietonale în cele două zile, informează arcub.ro.