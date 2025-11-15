Băluță rămâne favorit pentru Primăria Capitalei, într-un sondaj CURS. Creștere pentru candidata AUR

Ultimul sondaj CURS arată că Daniel Băluță se menține pe primul loc în cursa pentru Primăria Capitalei, în timp ce Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu ajung la egalitate. Analiză completă a tendințelor electorale, a încrederii publice și a problemelor identificate în București.

Un nou sondaj CURS, publicat sâmbătă, conturează o competiție tot mai strânsă pentru Primăria Capitalei. Daniel Băluță, primarul PSD al Sectorului 4, rămâne favorit, însă diferențele dintre principalii candidați se reduc pe măsură ce campania avansează.

În acest moment, Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu sunt la egalitate, o evoluție notabilă față de sondajele precedente, care îi plasau cu câteva procente în urma candidatului PSD.

Cercetarea a fost realizată de CURS pe un eșantion de 1.100 de persoane din București, la domiciliul acestora, în perioada 3–14 noiembrie 2025. Marja de eroare a studiului este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%. În ceea ce privește participarea, sondajul confirmă interesul ridicat pentru alegerile din 7 decembrie, o proporție semnificativă dintre respondenți declarând că vor merge la vot.

Daniel Băluță își menține prima poziție, continuând trendul ascendent înregistrat atât în sondajele CURS, cât și în cele realizate de alte institute. În prezent, candidatul PSD este creditat cu cel mai mare număr de intenții de vot în Capitală.

În același timp, diferența dintre el și următorii doi candidați s-a redus vizibil. Cătălin Drulă, candidatul USR, și Ciprian Ciucu, primarul liberal al Sectorului 6, sunt acum la egalitate în sondajul CURS, cu câte 22%. Această creștere este semnificativă pentru ambii candidați, având în vedere că în urma cu mai puțin de o lună erau creditați cu 18%.

Evoluția lor reflectă o mobilizare mai puternică a electoratului de dreapta și o reconfigurare a strategiilor politice, în condițiile unei competiții dominate de tensiuni politice și o atenție sporită asupra rezolvării problemelor urbane.

Independenta susținută de formațiunea AUR, Anca Alexandrescu, înregistrează un salt important. În prezent are 15%, față de 10% în sondajul CURS precedent. Creșterea confirmă consolidarea segmentului electoral anti-sistem, dar și notorietatea obținută în ultimele luni prin prezență mediatică intensă.

În urma ei, la distanță considerabilă, se situează influencerul Virgil Alexandru Zidaru (cunoscut ca Makaveli), unul dintre candidații independenți care mizează puternic pe rețelele sociale și pe votul tinerilor. El este creditat cu un scor de aproximativ 10%, în creștere față de lunile anterioare.

Sondajul CURS confirmă faptul că echilibrul politic în București se reflectă și în opțiunile pentru Consiliul General. Cele trei mari partide se află într-un interval de doar câteva procente.

PSD se situează la 22% și păstrează primul loc. La mică distanță se află USR, cu 21%. Liberalii sunt la 19%, iar AUR la 18%. Restul formațiunilor se înscriu în intervalul 2–5%, fără șanse de depășire a pragului electoral fără alianțe sau transferuri de mandate.

Structura votului pentru Consiliul General sugerează că, indiferent cine va câștiga Primăria Capitalei, viitorul edil va depinde de negocieri dure în Consiliu pentru adoptarea bugetului, proiectelor și reformelor urbane.

Datele CURS arată că participarea la alegerile din 7 decembrie ar putea fi peste media ultimilor ani. 57% dintre respondenți au acordat nota maximă privind intenția de vot. Alte 9 procente afirmă că este foarte probabil să se prezinte la urne. Doar 3% declară ferm că nu vor vota.

Această mobilizare poate schimba dramatic raportul final de forțe, în special în rândul electoratului indecis, o categorie care în București rămâne în mod tradițional dificil de anticipat.

Traficul rămâne cea mai mare problemă identificată de bucureșteni. Este menționat de 20% dintre respondenți și continuă să reprezinte cel mai important criteriu de evaluare a administrației publice.

Funcționarea spitalelor de stat se află pe locul al doilea, cu 19%. Răspunsul reflectă atât nemulțumirile legate de infrastructura medicală, cât și presiunea pe care sistemul o resimte în contextul lipsei de personal și al investițiilor insuficiente.

Rețeaua de termoficare, una dintre vulnerabilitățile istorice ale orașului, este indicată de 18%. Corupția în administrația locală adună 13%, iar poluarea aerului 7%.

În ceea ce privește direcția dorită pentru administrația locală, 56% dintre respondenți cer o schimbare, în timp ce 39% ar prefera continuarea viziunii actuale.

În sondajul CURS publicat la 19 octombrie, Daniel Băluță era creditat cu 25%, în timp ce Drulă și Ciucu se aflau la 18%. Evoluția ulterioară arată o consolidare a pozițiilor și o reducere a diferențelor, transformând cursa într-una deschisă.

Un sondaj Avangarde, publicat la 12 noiembrie, îl plasa pe Băluță la 24%. Ciprian Ciucu avea 21%, iar Cătălin Drulă 20%. Anca Alexandrescu apărea cu 17%.

Într-o altă cercetare Avangarde, datată 26 octombrie, Băluță avea 25%, Ciucu 23%, Drulă 18% și Alexandrescu 16%.

Un sondaj Novel Research realizat pentru PNL și publicat pe 3 noiembrie îl credita pe Ciucu cu 26,4%, iar pe Băluță cu 24,5%, diferență aflată sub marja de eroare.

Varianțele din sondaje reflectă un lucru clar: electoratul bucureștean își schimbă opțiunile de la o lună la alta, iar finalul campaniei poate aduce modificări semnificative.