Daniel Băluţă şi-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei: Sunt încrezător oamenii vor vota rezultate

Daniel Băluţă, candidatul PSD la Primăria Capitalei, şi-a depus candidatura, sâmbătă, pentru alegerile locale 7 decembrie. În fața Biroului Electoral Municipal, el s-a arătat încrezător și a explicat că alegătorii îi vor vota pe cei care au avut rezultate concrete în activitatea lor.

La depunerea candidaturii, el a fost însoțit de mai mulți membri ai PSD, printre care secretarul general al partidului, Claudiu Manda, și ministrul Muncii, Florin Manole. Candidatul PSD a făcut referire la proiectele pe care a pus accentul în ultimii ani.

„Sunt încrezător că la aceste alegeri oamenii vor vota rezultate. Oamenii vor aprecia care a fost impactul politicului în ultimii 35 de ani în acest oraş şi ceea ce înseamnă rezultatele pentru că suma comunităţilor de care ne-am ocupat pentru a avea o viaţă mai bună, investiţiile pe care le-am făcut în infrastructură, investiţiile pe care le-am făcut în spitale, şcolile, liceele, grădiniţele, staţia de pompieri, unităţile de primiri urgenţe, toate acestea sunt realităţi, nu sunt doar cuvinte şi îmi doresc foarte mult să trecem de această luptă politică şi să ne axăm pe rezultate”, a declarat Daniel Băluţă.

El a subliniat că experiența acumulată ca primar al Sectorului 4 îl va ajuta să dezvolte un oraș în care costul vieții de zi cu zi să fie mai redus, iar calitatea vieții să crească.

„Sunt convins că experienţa pe care am căpătat-o în calitate de primar al Sectorului 4 ne va ajuta pe toţi să avem un oraş în care costul traiului de zi cu zi va fi mai mic şi calitatea vieţii va creşte”, a arătat el.

Mai mult, Băluță a subliniat că a ales să candideze „pentru oameni”.

Pentru că, da, eu candidez pentru oameni, candidez pentru aceste două obiective majore: scăderea costului vieţii de zi cu zi şi creşterea calităţii vieţii bucureştenilor”, a mai spus candidatul PSD la Primăria Capitalei.

Până în acest moment, pentru Primăria Municipiului București și-au depus candidatura Ciprian Ciucu (PNL), Cătălin Drulă (USR), jurnalista Anca Alexandrescu, fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, Virgil Alexandru Zidaru, cunoscut sub pseudonimul Makaveli, și actorul George Burcea, care candidează din partea Partidului Oamenilor Tineri (POT).