Cum ar arăta Bucureștiul fără sectoare. Tot ce s-ar schimba

Cum ar arăta Bucureștiul fără sectoare. Tot ce s-ar schimba
Desființarea sectoarelor Capitalei a fost adusă în discuție de Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei. El a dat exemplu metropolei New York, care este condusă de un singur primar. În replică, Daniel Băluță, candidatul PSD pentru București, a declarat că sectoarele Capitalei sunt esențiale pentru buna funcționare a orașului și că o eventuală desființare nu ar fi benefică. El a reclamat, însă, lipsa unei colaborări coerente între Primăria Generală și administrațiile de sector.

Băluță: sectoarele sunt indispensabile

„Sunt esențiale sectoarele și ultimii ani au demonstrat că fără ele nu am fi putut să fim nici măcar la nivelul acesta de dezvoltare. Ceea ce lipsește în acest moment, și de-a lungul timpului nu a fost coerentă, este colaborarea și viziunea unitară între primăria municipiului București și sectoare, cu toate că primăria municipiului București întotdeauna a avut pârghiile legislative de a impune o viziune. La nivel macro, asta a lipsit”, a spus Băluță vineri, la Antena 3 CNN.

El a adăugat că rezultatul referendumului desfășurat în timpul mandatului lui Nicușor Dan „este un demers care trebuie cu certitudine implementat”, iar resursele financiare trebuie distribuite către sectoare după reguli clare și obiective, nu subiective.

Daniel Băluță

Sursa foto: Facebook/Daniel Băluță

Drulă: O singură regiune București-Ilfov

Cătălin Drulă, candidatul USR, consideră că organizarea actuală cu șase sectoare, introdusă în 2001, trebuie să se încheie. „Orașul New York e de vreo patru ori mai mare decât Bucureștiul. Și totuși e condus de un singur primar și de o singură primărie. Închipuiți-vă că în Lower Manhattan unul ar pune palmieri, în Eastern Brooklyn altul betonează în jurul copacilor, iar în Queens un alt boss local face fântâni cântătoare. Nu prea are sens, nu-i așa?”, a scris Drulă pe Facebook.

Cătălin Drulă

Cătălin Drulă. Sursa foto: Facebook/Cătălin Drulă

El propune crearea unei regiuni unice București-Ilfov, cu buget și planificare urbanistică integrată, pas care, în opinia sa, trebuie să înceapă cu implementarea referendumului aprobat de bucureșteni anul trecut.

Discuțiile privind extinderea administrativă a Capitalei au fost reluate și în aprilie, când Băluță a declarat că orașul Popești-Leordeni „ar trebui să fie parte integrantă a Bucureștiului, deci a Sectorului 4”. Poziția lui Drulă se înscrie în schimbarea de generație politică din marile metropole și invocă exemplul noului primar al New Yorkului, Zohran Mamdani, ales pe fondul unui mesaj centrat pe reducerea costurilor de trai și reformarea administrației urbane.

