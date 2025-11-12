Cătălin Drulă: Legea pentru bugetul unic al Bucureștiului a primit avizul CES

Proiectul de lege care transpune referendumul privind bugetul unic al Bucureștiului a primit aviz favorabil din partea Consiliului Economic și Social (CES), a anunțat miercuri candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă. Liderul USR susține că actualul sistem administrativ „nedreptățește” bucureștenii și că orașul trebuie să revină la un buget centralizat.

„Tocmai am primit avizul de la Consiliul Economic şi Social pentru legea care transpune referendumul pe bugetul Bucureştiului, 34 de voturi «pentru» din 40 exprimate. E timpul să terminăm cu această nedreptate care se face bucureştenilor, având şapte oraşe într-unul singur, să revenim la un buget centralizat, metropolitan, care să finanţeze priorităţile mari. Acum aşteptăm de la Parlament aceeaşi diligenţă, aşteptăm să se mişte repede toate partidele”, a declarat Cătălin Drulă după ce și-a depus candidatura la Primăria Capitalei.

Drulă consideră că actuala structură administrativă, împărțită între șapte primării și consilii, blochează dezvoltarea coerentă a orașului. El a făcut apel la Parlament să adopte legea în procedură de urgență.

Liderul USR le-a cerut contracandidaților săi din cursa pentru Primăria Capitalei să sprijine public adoptarea rapidă a legii: „Să dea telefon la partide, unii sunt şefi de filiale, alţii sunt primari, toţi să-şi sune partidele care îi susţin şi să le cheme în Parlament să voteze în procedură de urgenţă legea.”

El a reamintit că proiectul de lege se bazează pe referendumul local din 24 noiembrie 2024, în care bucureștenii au votat pentru reformarea modului de administrare a Capitalei.

„Pe baza acestei reforme bugetare, alături de cea pentru urbanism – celălalt referendum votat de bucureşteni, unde poporul bucureştean a spus: nu mai vrem să se construiască haotic... vrem un oraş european, condus dintr-un singur loc. Dacă New York-ul poate fi condus de un singur primar şi o singură primărie, poate fi şi Bucureştiul.”

Cătălin Drulă a declarat că dorește să înceapă, pe baza celor două referendumuri, un mandat de reformă reală pentru modernizarea sistemelor mari ale orașului: termoficare, transport public, linii de metrou, tramvai, regenerare urbană, spații verzi și parcuri.

„Numai din pixul Guvernului pierdem vreo 3 miliarde de lei anual pentru Primăria Capitalei, de fapt suma este mai mare, preşedintele Nicuşor Dan estimase undeva la 5 miliarde de lei”, a afirmat candidatul USR.

Referendumul local organizat în noiembrie 2024 a arătat un sprijin major pentru reformă: peste 60% dintre bucureșteni au fost de acord ca repartizarea impozitelor și taxelor locale între Primăria Generală și primăriile de sector să fie decisă de Consiliul General al Municipiului București. Totodată, primarul general ar urma să emită autorizațiile de construire pe întreg teritoriul orașului.

De asemenea, peste 80% dintre participanți au susținut implementarea programului de prevenire a consumului de droguri în școli, inițiat în același pachet de măsuri.

Înaintea obținerii avizului CES, USR acuzase întârzieri în procesul legislativ, menționând într-o postare pe rețelele sociale că legea „stă după avizul lui Florin «Altă întrebare?!» Iordache”. Acum, după avizul favorabil, Cătălin Drulă speră ca proiectul să intre rapid în dezbaterea Parlamentului, pentru a pune în aplicare votul dat de bucureșteni.