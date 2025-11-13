Daniel Băluţă, cuvinte de laudă la adresa lui Nicușor Dan. Primarul Sectorului 4 a dat uitării războiul din trecut

Nicușor Dan a făcut tot ce a fost posibil pentru a schimba în bine Bucureștiul, spune primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei. Deși cei doi au avut un conflict major în trecut, edilul a dat asigurări că a susținut referendumul inițiat de Nicușor Dan.

Primarul Sectorului 4 a declarat că a votat la referendum „așa cum i-a dictat conștiința”.

„Domnul Nicuşor Dan este astăzi preşedintele României. El a fost votat de şase milioane de oameni. Astfel încât respectul pe care este normal, ca cetăţean al României să îl am pentru această instituţie, mă determină să vă spun că domnul primar Nicuşor Dan a făcut tot ceea ce a stat în putinţă pentru a face lucruri cât mai bune pentru Bucureşti”, a spus primarul Băluţă, la Digi 24.

În ceea ce privește referendumul, el a explicat că acea experiență a reprezentat o lecție importantă pentru modul de funcționare al democrației din România.

„A fost o lecţie importantă pentru întregul mod de funcţionare al democraţiei din România şi inclusiv pentru mine, ca individ, un exerciciu important. Am acţionat exact aşa cum mi-a dictat conştiinţa. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, mi-am dat seama că, atunci când vorbim de problemele unei comunităţi, când vorbim despre alegeri locale, nu le putem compara niciodată cu cele parlamentare. De aceea, factorul politic trebuie să tindă către zero”, a mai spus el.

Disputa dintre Nicușor Dan și Daniel Băluță a durat mai mulți ani și a fost legată de reabilitarea planșeului de la Piața Unirii. Primarul Sectorului 4 l-a acuzat în repetate rânduri pe Nicușor Dan că a blocat proiectul, refuzând semnarea avizelor necesare „din răzbunare”.

Mai mult, edilul l-a numit pe Nicușor Dan „impostor”, „dezamăgirea generală a acestui oraș” și „mafiot în fața argumentelor”.

Pentru a debloca proiectul, Primăria Sectorului 4 a deschis chiar și acțiuni în instanță împotriva primarului general, cerând obligarea acestuia să semneze documentele necesare. Într-o conferință de presă susținută pe 25 martie, Daniel Băluță a anunțat că l-a dat în judecată pe Nicușor Dan pentru refuzul de a aviza proiectul în Comisia Tehnică de Circulație.

Pe lângă acțiunea civilă, Daniel Băluță anunța atunci că pregătește și o plângere penală împotriva lui Nicușor Dan, acuzându-l de abuz în serviciu și neglijență. Potrivit edilului, primarul general ar fi împiedicat în mod intenționat desfășurarea lucrărilor de infrastructură din Capitală.

„Îmi pare rău pentru duritatea cuvântului, dar este un impostor și oamenii trebuie să cunoască lucrul acesta și nu vor. Nu mă voi opri până când oamenii nu vor cunoaște adevărul despre acest individ”, spunea edilul.