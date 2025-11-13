Nicușor Dan a numit-o consilier la Cotroceni pe Mădălina Fătu, soția unui preot care i-a fost coleg de școală în Făgăraș

Președintele Nicușor Dan a numit mai mulți consilieri la Cotroceni, iar pe listă s-a aflat și Mădălina-Gabriela Fătu. Conform deciziei, ea va prelua funcția de consilier de stat la Secretariatul General al Administrației Prezidențiale. Până acum, aceasta a ocupat postul de consilier parlamentar și este soția preotului Valentin Fătu, consilier patriarhal la Protocolul Patriarhiei. Potrivit surselor G4Media, Valentin Fătu a fost coleg de școală cu Nicușor Dan în orașul natal al președintelui, Făgăraș.

Președintele României a semnat „decretul pentru numirea în funcția de consilier de stat a doamnei Mădălina-Gabriela Fătu, începând cu data de 17 noiembrie 2025 (Secretariatul General al Administrației Prezidențiale)”, a anunțat Administrația prezidențială.

În prezent, Mădălina Fătu ocupă funcția de consilier parlamentar și este șefa de cabinet a deputatului PNL Adrian Cosma, vicepreședinte al Camerei Deputaților. Anterior, ea a fost consilier parlamentar la deputatul PNL Florin Roman.

Mădălina Fătu activează în Parlament de 28 de ani și a avut și experiență academică, fiind cadru universitar la Universitatea București și la Universitatea Româno-Americană.

Ea este soția preotului Valentin Fătu, care, potrivit surselor G4Media, a fost numit la 1 noiembrie 2022 consilier patriarhal în cadrul Biroului Protocol al Patriarhiei. Valentin Fătu a fost coleg de școală cu Nicușor Dan în Făgăraș, conform surselor citate.

Șeful statului și-a prezentat majoritatea consilierilor pe 6 octombrie, după ce, în primele patru luni de mandat, singura numire nouă fusese cea a lui Radu Burnete. În acea perioadă, Nicușor Dan a adus în echipă 12 consilieri, printre care Marius Lazurca, Ludovic Orban, Eugen Tomac și Valentin Naumescu.

Joi, Administrația Prezidențială a anunțat că președintele Nicușor Dan a semnat mai multe decrete:

Valentin-Sorin Costreie a fost numit consilier prezidențial, începând cu 17 noiembrie 2025, în cadrul Departamentului Educație și Cercetare.

Vlad Ionescu va ocupa funcția de consilier de stat, începând cu 1 decembrie 2025, la Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice și Românii de Pretutindeni.

Mădălina-Gabriela Fătu a fost numită consilier de stat în Secretariatul General al Administrației Prezidențiale, începând cu 17 noiembrie 2025.

Vlad Vasile-Voiculescu primește calitatea de consilier onorific pentru reziliență, inovație și solidaritate europeană, începând cu 17 noiembrie 2025.

Șerban Iftime va ocupa funcția de consilier onorific la Departamentul Politici Economice și Sociale, începând cu 17 noiembrie 2025.

Vlad Voiculescu este cel mai cunoscut dintre noii consilieri. Acesta a fost ministru al Sănătății în guvernele Dacian Cioloș și Florin Cîțu și, în 2024, a fost ales europarlamentar din partea USR. În decembrie 2023, Direcția Națională Anticorupție a anunțat începerea urmăririi penale pentru abuz în serviciu și complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, în dosarul achiziției vaccinurilor anti-COVID, împotriva fostului premier Florin Cîțu și a foștilor miniștri Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă.