George Burcea își atacă adversarii politici. Replici pentru Anca Alexandrescu și Călin Georgescu în cursa pentru Primăria Capitalei

George Burcea, actorul care reprezintă Partidul Oamenilor Tineri (POT) în competiția pentru Primăria Capitalei, își asumă tot mai vocal poziția de outsider politic și lansează critici directe la adresa unor contracandidați importanți. În discuțiile privind scrutinul din 7 decembrie, lui George Burcea i-a fost amintită declarația lui Călin Georgescu, care a caracterizat alegerile drept „o farsă”. Actorul a răspuns tranșant: „Candidatura mea o farsă? Eu nu sunt o farsă”, într-un interviu pentru HotNews.

POT și-a anunțat candidatura prin George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan, iar actorul insistă asupra faptului că vine „din afara sistemului”. Întrebat ce îl diferențiază de Anca Alexandrescu, el a subliniat că aceasta are un lung istoric în politică: „Are trecut politic. Eu nu am”.

Alexandrescu a lucrat de-a lungul anilor ca și consilier în echipele unor politicieni de rang înalt, în timp ce Burcea afirmă că mizează pe statutul său de independent față de sistemul politic tradițional.

Confruntat și cu ideea că ar concura cu Anca Alexandrescu pe același „culoar suveranist”, actorul a respins eticheta: „Termenul suveranist nu există în DEX. Termenul suveraniști e inventat de cei care nu acceptă schimbarea”, a susținut el.

Burcea a recunoscut însă că apropierea POT de Călin Georgescu a contat în parcursul său politic: „A fost un factor. Știm ce s-a întâmplat anul trecut, cum milioane de români au dorit schimbarea. Domnul Georgescu nu era parte din sistem, era din afara sistemului. Anularea voturilor, cea mai mare greșeală de după comunism”.

În rest, a evitat să extindă discuția despre acesta: „Cred că am vorbit suficient despre Călin Georgescu. Am venit să vorbesc despre POT și ce vrem noi să facem”.

În autoportretul său de candidat, Burcea insistă că lipsa legăturilor cu sistemul politic îl reprezintă cel mai bine: „Nu am calificarea celor care ne-au condus 35 de ani. Cu toate calificările lor nu au reușit să facă. Nu am experiența lor la furat, la mințit, la promisiuni deșarte. Am experiența bucureșteanului care se lovește de toate problemele în București în viața de zi cu zi. (…) Faptul că nu sunt parte din sistem mă califică cel mai bine. Sistemul care ne-a condus 35 de ani nu ne-a ajutat. Nu fac parte din niciun partid politic, nu am neamuri să mă fi băgat în față. Sunt un cetățean care a simțit lipsurile Bucureștiului”, a mai spus George Burcea pentru sursa citată.

George Burcea s-a făcut remarcat în producții cinematografice românești și internaționale, precum Say Yes, Comrade Detective și Wednesday, serial regizat de Tim Burton, în care a interpretat personajul Lurch. Absolvent al UNATC, a activat și ca model și producător înainte de a se muta în SUA.

În presa tabloidă, numele său a apărut frecvent în contextul relației și ulterioarelor conflicte cu artista Andreea Bălan. Actorul a revenit în atenția publicului și în urma unui live din 2021, când a afirmat că „unele femei merită să fie bătute”, declarație pentru care ulterior și-a cerut scuze.