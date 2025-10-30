Fostul soț al Andreei Bălan candidează la Primăria Capitalei. Ce formațiune politică va reprezenta George Burcea

Actorul George Burcea, cunoscut pentru cariera sa artistică și pentru relația intens mediatizată cu Andreea Bălan, a anunțat că va candida la Primăria Bucureștiului, susținut de Partidul Oamenilor Tineri (POT). Decizia a fost făcută publică printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare.

„Astăzi îmi anunț oficial candidatura pentru funcția de Primar al Bucureștiului. România a fost condusă de aceleași partide timp de 35 de ani – iar rezultatele se văd în fiecare colț al acestui oraș. E timpul ca Bucureștiul să aibă o conducere care lucrează pentru oameni. Candidez alături de Partidul Oamenilor Tineri – o echipă care crede că România trebuie eliberată și că schimbarea reală începe de la generația tânără. Dacă locuiești în București și crezi, ca mine, că orașul nostru poate deveni curat și viu – adaugă-ți semnătura pentru susținerea candidaturii mele”, a transmis Burcea în postarea sa.

George Burcea este actor și tatăl a două fetițe, Ella și Clara, din căsătoria cu artista Andreea Bălan. După despărțirea celor doi, scandalurile din presă au fost frecvente. Cântăreața l-a acuzat la acel moment că nu respectă programul de vizite și nu plătește pensia alimentară, acuzații pe care Burcea le-a calificat drept „veninoase și neadevărate”.

În februarie 2020, Burcea a fost oprit de poliție și testat pozitiv pentru cocaină, fiind condamnat ulterior de o instanță din Buftea pentru conducerea unui vehicul sub influența substanțelor interzise. Incidentul s-a petrecut în apropierea locuinței fostei sale soții.

La momentul respectiv, Andreea Bălan declara: „Bănuiam că are pe altcineva sau consumă ceva, dar nu l-am văzut.”

Invitat recent în podcastul „În Oglindă”, actorul a vorbit deschis despre episodul care i-a marcat cariera. „Episodul cu stupefiante, da, a fost real! S-a întâmplat o singură dată și da, îl regret! A fost o perioadă destul de dificilă pentru mine. Acel lucru nu s-a mai repetat, acum sunt în tot felul de teste și alte lucruri. Îmi pare rău ca s-a ajuns atunci în acel punct. Cu siguranță, a fost nevoie să se întâmple, viața avea să îmi dea o lecție. Cu siguranță, foarte mulți oameni recurg la astfel de gesturi când se simt singuri, abandonați, singuri într-o problemă. Da, m-am simțit abandonat și de asta m-am dus într-o altă zonă. De asta am avut o scăpare”, a declarat Burcea în cadrul interviului.

Viața lui George Burcea a fost influențată și de un trecut familial dificil. Tatăl său, Ioan Burcea, a fost condamnat pentru crimă în anul 1988, după ce și-a ucis amanta cu 25 de lovituri de cuțit. De-a lungul timpului, bărbatul a fost acuzat și de violență domestică, afirmând chiar, într-o declarație veche, că nu „crede că George este fiul său.”

Prin anunțul candidaturii sale, George Burcea intră într-o nouă etapă a vieții, de data aceasta în sfera politică, promițând o viziune „pentru o generație tânără care vrea schimbarea”.