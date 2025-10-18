Săndel Bălan, refuzat de Andreea Bălan pentru colaborarea într-un proiect TV

Relația tensionată dintre Săndel Bălan și fiica sa, Andreea Bălan, pare ca s-a accentuat. Artista a refuzat categoric propunerea tatălui ei de a colabora într-un proiect TV muzical, difuzat de un post național, potrivit Cancan.

Săndel Bălan a lucrat în ultima perioadă la un proiect TV de muzică, destinat unui post național de specialitate. În etapa de concepție, producătorul ar fi avut în vedere participarea fiicei sale, Andreea Bălan, în calitate de imagine a emisiunii. Propunerea nu presupunea o colaborare directă, ci doar asocierea numelui artistei cu proiectul.

Andreea Bălan a refuzat oferta din start. Decizia ar fi fost luată rapid, fără o discuție directă între tată și fiică. Relația profesională dintre cei doi este inexistentă de mai multă vreme, în contextul în care artista își gestionează singură cariera.

După refuzul primit, Săndel Bălan ar fi continuat căutările pentru o persoană potrivită care să se implice în proiect. În final, rolul de prezentator a fost acceptat de Nick, cunoscut din fosta trupă N&D, unde a cântat alături de cântăreața Delia Matache.

O sursă citată de Cancan.ro, a menționat că „Nick a fost de acord să fie prezentator. S-a discutat și despre posibilitatea unei colege de platou, dar momentan se va merge doar pe această variantă”.

Pe plan personal, relația dintre Săndel Bălan și fiica lui rămâne distantă. Artistul își vede rar nepoatele și păstrează legătura mai mult prin intermediul soției sale, care locuiește în casa Andreei.

Potrivit relatărilor Cancan, Săndel Bălan nu va participa la un moment important din viața fiicei sale, nunta cu Victor Cornea, programată pentru anul viitor. Se pare că Andreea ar fi ales ca persoană care o va conduce la altar să fie Aurelian Temișan, nașul ei din prima căsătorie.