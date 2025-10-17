Cum a slăbit Andreea Marin 5 kilograme dintr-un foc. Rețeta e de evitat

Andreea Marin a slăbit considerabil, iar la ultima apariție de la Gala ”Nu există nu se poate”, acest lucru a fost mai mult decât evident. Fosta prezentatoare a dezvăluit și motivul, dar nu recomandă nimănui această ”cură”.

Fosta prezentatoare și-a făcut apariția la Gală într-o rochie de seară lungă care i-a pus în evidență silueta silfidă. Aceasta a explicat și cum de a ajuns la această greutate. ”Am avut covid acum o lună și ceva. Atunci am slăbit 5 kilograme, rapid în câteva zile, dar nu îmi propun. Adică nu îmi doresc să mai slăbesc că deja este limita.

Sunt ok cu sănătatea în prezent, dar am multe proiecte care mă lipsesc de somn. Nu prea am dormit în ultima perioadă”, a explicat fosta zână a surprizelor.

De altfel, de această dată alături de ea nu a mai stat ca în alți ani fiica ei. Aceasta este plecată în America la studii, iar acest lucru o cam frământă pe fosta prezentatoare. ”E dificil pentru că este primul an în care nu-mi e alături, dar vine peste două săptămâni atunci când e vacanță”, a spus Andreea Marin.

Cele două au o relație extrem de apropiată, acesta este și motivul pentru care fosta prezentatoare este afectată de lipsa fetei ei. De altfel, ea a fost și cea care a condus-o la facultate și a ajutat-o să se mute în căminul unde locuiește acum.

La începutul acestui an, Andreea Marin a început o dietă care a ajutat-o să dea jos 20 de kilograme. De altfel, la acel moment, fosta zână a surprizelor a dezvăluit că nu mai respiră bine. Acesta a fost motivul pentru care a ajuns la medic. Iar acolo a aflat de fapt că trebuie să slăbească. Așa că a ținut dieta cu strictețe, iar acum a revenit la un stil de viață normal.