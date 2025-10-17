Monden

Cum a slăbit Andreea Marin 5 kilograme dintr-un foc. Rețeta e de evitat

Cum a slăbit Andreea Marin 5 kilograme dintr-un foc. Rețeta e de evitat
Andreea Marin a slăbit considerabil, iar la ultima apariție de la Gala ”Nu există nu se poate”, acest lucru a fost mai mult decât evident. Fosta prezentatoare a dezvăluit și motivul, dar nu recomandă nimănui această ”cură”.

Andreea Marin nu mai vrea să slăbească

Fosta prezentatoare și-a făcut apariția la Gală într-o rochie de seară lungă care i-a pus în evidență silueta silfidă. Aceasta a explicat și cum de a ajuns la această greutate. ”Am avut covid acum o lună și ceva. Atunci am slăbit 5 kilograme, rapid în câteva zile, dar nu îmi propun. Adică nu îmi doresc să mai slăbesc că deja este limita.

Andreea Marin, la Chișinău/ Sursa foto: Facebook

Sunt ok cu sănătatea în prezent, dar am multe proiecte care mă lipsesc de somn. Nu prea am dormit în ultima perioadă”, a explicat fosta zână a surprizelor.

Îi duce dorul Violetei

De altfel, de această dată alături de ea nu a mai stat ca în alți ani fiica ei. Aceasta este plecată în America la studii, iar acest lucru o cam frământă pe fosta prezentatoare. ”E dificil pentru că este primul an în care nu-mi e alături, dar vine peste două săptămâni atunci când e vacanță”, a spus Andreea Marin.

Cele două au o relație extrem de apropiată, acesta este și motivul pentru care fosta prezentatoare este afectată de lipsa fetei ei. De altfel, ea a fost și cea care a condus-o la facultate și a ajutat-o să se mute în căminul unde locuiește acum.

A dat jos 20 de kilograme

La începutul acestui an, Andreea Marin a început o dietă care a ajutat-o să dea jos 20 de kilograme. De altfel, la acel moment, fosta zână a surprizelor a dezvăluit că nu mai respiră bine. Acesta a fost motivul pentru care a ajuns la medic. Iar acolo a aflat de fapt că trebuie să slăbească. Așa că a ținut dieta cu strictețe, iar acum a revenit la un stil de viață normal.

