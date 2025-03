Monden Andreea Marin, în culmea fericirii. Ce a reușit fiica ei







Andreea Marin a publicat fotografii cu fiica ei, Violeta, la facultate. Tânăra a fost admisă la Universitatea Cornell din New York, Statele Unite ale Americii. Aceasta va pleca în SUA în august și va începe cursurile în toamna anului 2025.

Andreea Marin și fiica ei au ajuns în New York

Fosta prezentatoare și fiica ei au mers să vadă campusul Cornell University din statul New York. Aceasta a declarat că a avut îndoieli la început, dar că acum a realizat că fiica ei este fericită. Ea a mai spus că la această facultate sunt clădiri de studiu cu o istorie impresionantă și o biblitecă ca cea din Harry Potter.

Ce spune Andreea Marin

„Primii pași în campusul Cornell University din statul New York, unde am ajuns cu teamă, cu îndoieli, ca orice mamă care-și vede copilul zburând prea departe. Dar când am înțeles totul și am descoperit sistemul de învățământ superior de aici, șansele ce se deschid după studii și mai ales entuziasmul Violetei și zâmbetul larg de pe chipul ei, o liniște s-a așternut peste sufletul meu.

Ne-au întâmpinat colegi ai săi care ne-au ghidat prin orașul pitoresc dedicat doar studenților, dascălilor și personalului dedicat activităților lor. Natura cat vezi cu ochii, dealuri verzi și poduri peste cascade, ca într-o poveste. Biblioteca botezată Harry Potter. Clădiri de studiu cu o istorie impresionantă, săli de spectacole, dedicate artei sau sportului.

Dascăli care inspiră. Un loc în care ajungi cu greu, după ani de muncă, dar în care ai șansa să pui cărămidă peste cărămidă pentru un viitor care depinde, în fiecare clipă, mai ales de dăruirea și munca studentului. Dumnezeu să ne țină pe toți sănătoși și în pace, să putem avea grijă în liniște de ceea ce depinde de noi” a scris Andreea Marin pe Facebook.

A fost admisă la Universitatea Cornell din New York

Fiica Andreei Marin a aflat că a fost admisă la facultatea dorită în decembrie 2024. „Dragă, Ana Violeta. Felicitări. Ai fost admisă la College of Arts and Sciences, din cadrul Universității Cornell, pentru toamna anului 2025. Bine ai venit în comunitatea Cornell(…)”, se arată în mesajul primit de tânăra.

Violeta a fost felicitată de fratele ei vitreg, Radu Bănică, de mama ei, de tatăl ei, Ștefan Bănică, dar și de internauți. : „Mândru de tine!”, a spus fratele ei. „Îți mulțumesc, copilul meu drag”, a zis Zâna Surprizelor.