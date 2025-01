Monden Radu Ștefan Bănică a renunțat la afaceri. Se concentrerază pe actorie și muzică







Radu Ștefan Bănică, în vârstă de 22 de ani, a reușit să-și construiască o carieră de succes atât în domeniul actoriei, cât și în muzică. De asemenea, tânărul a inițiat o afacere, însă a ales să renunțe la aceasta.

Radu Ștefan Bănică a renunțat la afaceri

Radu Ștefan Bănică, în vârstă de 22 de ani, a reușit să-și construiască o carieră de succes atât în domeniul actoriei, cât și în muzică. De asemenea, tânărul a înființat o afacere, însă a ales să renunțe la aceasta. Recent, fiul lui Ștefan Bănică Jr. a explicat motivul din spatele acestei decizii surprinzătoare.

După doi ani în care a fost proprietarul unei cafenele situate în centrul Bucureștiului, Radu a decis să se retragă. El a menționat că a vândut afacerea pentru a avea mai mult timp să se dezvolte în alte direcții.

Acum doi ani a deschis o cafenea în centrul Bucureștiului

Tânărul a depus mult efort pentru a-și demonstra talentul, iar pe lângă cariera artistică, a fost interesat să înțeleagă și domeniul afacerilor.

Astfel, acum doi ani, fiul lui Ștefan Bănică Jr. a deschis o cafenea în centrul Bucureștiului. Totuși, el a ales să renunțe la acest business pentru a se dedica mai mult dezvoltării abilităților sale artistice.

„S-au întâmplat toate, dar anul trecut, în ianuarie, am vândut tot ce aparținea de mine, pentru că nu mai puteam și actorie și muzică. Pentru mine, focusul principal este în aceste două direcții. Nu mai puteam să mă ocup și acum se ocupă cineva care are tot timpul din lume s-o facă și se dedică și e ce trebuie. Asta nu înseamnă că nu putem pe viitor să deschidem altceva. Nu este ceva ce ne ținea legați acolo și până la urmă tot răul spre bine”, a declarat tânărul.

Radu Ștefan Bănică, notorietate în plan artistic

Radu Ștefan Bănică a câștigat notorietate prin implicarea sa în diverse proiecte muzicale, dar și în emisiuni și seriale de televiziune.

Radu Bănică a fost prezent în emisiunea „Te cunosc de undeva” împreună cu Emilia Popescu, după care s-a întors la Antena 1, interpretând rolul lui Ducu în serialul „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”.