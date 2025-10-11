Andreea Marin suferă de sindromul salvatorului. Ce traumă i-a declanșat asta

Fosta prezentatoare a explicat la scenă deschisă că un terapeut i-a explicat să duferă de sindromul salvatorului și de ce nu e tocmai bine. Deși la început Andreea Marin a explicat că nu înțelegea exact ce voia să spună, ulterior și-a dat seama ce anume a declanșat această traumă.

Fosta zână a surprizelor a recunoscut în fața publicului că un terapeut i-a explicat că faptul că își dorește să ajute pe toată lumea, vine dintr-o traumă. ”La un moment dat am fost la terapeut, mă analiza pe mine. Și-mi zice la un moment dat, vrei să fii salvatorul.

Sindromul salvatorului. Zic cum adică? Adică tu vrei să salvezi pe toată lumea. Zic vreau, dar de ce e asta un sindrom? De ce o boală, e ceva rău. Că eu așa simt”, a povestit aceasta.

Aceasta a continuat afirmând că salvarea celorlalți este misiunea ei. ”Simt că dacă pot salva ceva, o situație sau pe cineva, un om, dacă stă în puterea mea, eu iubesc să fac asta. Asta e misiunea mea. Și el mi-a spus, pe de o parte e bine că asta înseamnă că ai un suflet mare, că ești un om bun.

Dar, mi-a spus el, fii atentă, și să știi că avea pe undeva dreptate, fii atentă ca nu cumva tu să ai de fapt un gol în suflet pe care încerci să îl umpli prin aceste fapte bune, mărețe. eu am un gol, lăsat în urmă de lipsa mamei de lângă mine, am crescut fără ea”, a încheiat Andreea Marin.

Aceasta nu s-a ascuns niciodată atunci când a fost vorba despre pierderea mamei. Mai exact, atunci când avea 9 ani, mama fostei prezentatoare și-a pierdut viața. Drept urmare Andreea Marin a preluat din atribuțiile mamei și a avut grijă de sora mai mică. Cu toate acestea, nu i-a fost deloc ușor, și a deplâns dintotdeauna moartea acesteia.