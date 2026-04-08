Episod devenit viral între Cristi Chivu și prezentatoarea Diletta Leotta

Antrenorul lui Inter, Cristi Chivu, a oferit un moment inedit la finalul meciului câștigat cu AS Roma, scor 5-2, într-un interviu acordat postului DAZN. Tehnicianul român a intrat într-un schimb amuzant de replici cu prezentatoarea Diletta Leotta și a reușit să detensioneze atmosfera de după partidă.

Totul a început de la o observație făcută de moderatoare, care a remarcat că antrenorul purta o discuție cu reporterul de la marginea terenului, Federica Zille, cu puțin timp înainte de intrarea în direct. Întrebat despre subiectul conversației, Chivu a răspuns cu umor că a vrut să afle dacă frizeriile sunt deschise.

„Despre ce vorbeam? Două lucruri: am întrebat dacă frizeriile sunt deschise mâine, iar ea m-a întrebat de ce vreau să-mi scot geaca și să o arunc. Fiecare are grijile lui”, a afirmat tehnicianul.

Chivu a adăugat că are nevoie de o tunsoare și că nu se consideră prezentabil, făcând chiar o referire la perioada în care purta celebra cască de protecție din timpul carierei de jucător, după accidentarea gravă suferită la cap.

„De ce am întrebat? Am nevoie de o tunsoare, nu sunt prezentabil. Mi-am pus casca la loc, ca pe vremuri”, a continuat el.

Diletta Leotta a continuat dialogul în aceeași notă, spunând că există saloane deschise și că îi va trimite numere de telefon. Mai mult, aceasta a lansat și o provocare, cerându-i ca până la următorul meci, contra celor de la Como, să apară cu o nouă tunsoare.

„Duminica viitoare e Como-Inter, vrem să vă vedem tuns”, a afirmat ea.

Chivu a acceptat gluma și a promis că va rezolva problema în curând.

„Aștept numărul, mulțumesc. O să mă tund frumos”, a mai spus antrenorul.

Dincolo de momentul relaxat, tehnicianul român a vorbit și despre evoluția echipei sale. Acesta a evidențiat creșterea nivelului de agresivitate, controlul mai bun al jocului și dorința clară de a domina adversarul.

Chivu a subliniat că echipa dă semne clare de maturitate, mai ales comparativ cu meciurile recente în care nu și-a valorificat întotdeauna avantajele.

Victoria clară obținută în fața celor de la AS Roma, combinată cu succesul celor de la Napoli în fața lui AC Milan, scor 1-0, îi permite lui Inter să-și consolideze poziția de lider în clasament. Formația antrenată de Chivu se află acum la șapte puncte în fața campioanei en-titre și la nouă puncte distanță de marea rivală locală, sporindu-și semnificativ avantajul în lupta pentru titlu.