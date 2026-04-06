Chivu, elogiat după victoria lui Inter cu AS Roma, 5-2. Rugăciuni pentru Mircea Lucescu

Internazionale Milano, antrenată de Cristian Chivu, a câștigat categoric, duminică seară, pe teren propriu, scor 5-2, în fața echipei AS Roma, într-un meci din etapa a 31-a a campionatului Italiei.

Gazdele au început în forță și au deschis scorul rapid, prin Lautaro Martinez, în minutul 2. Inter și-a consolidat avantajul înainte de pauză, când Hakan Calhanoglu a înscris în minutul 45+2.

AS Roma a reușit să puncteze în prima repriză prin Gianluca Mancini (40), însă diferența a fost refăcută imediat după pauză. Marcus Thuram (55) și Nicolo Barella (63) au majorat scorul, iar Lautaro Martinez a reușit dubla în minutul 52.

Pentru oaspeți a mai înscris Lorenzo Pellegrini, în minutul 70, însă victoria Interului nu a fost pusă în pericol.

După acest succes, Inter a ajuns la 72 de puncte și își menține poziția de lider în clasament. Echipa are un avans important față de AC Milan, aflată pe locul secund, cu 63 de puncte și un meci mai puțin.

De cealaltă parte, AS Roma ocupă locul 6, cu 54 de puncte.

Evoluția echipei a fost apreciată de presa italiană, iar antrenorul Cristian Chivu a primit note între 7 și 7,5.

Publicațiile de specialitate au evidențiat modul în care tehnicianul român a reușit să revigoreze echipa, în special din punct de vedere motivațional, dar și faptul că a găsit formula potrivită, cu Lautaro Martinez în rol central.

Conferința de presă de după meci a fost marcată și de un moment emoționant. Cristian Chivu a fost întrebat despre starea lui Mircea Lucescu, internat la Spitalul Universitar din București.

„Cu toții ne rugăm pentru el. Este o persoană grozavă și îi doresc numai bine. În aceste momente are nevoie de foarte multe rugăciuni”, a declarat antrenorul Interului.

Fost selecționer al României, Mircea Lucescu se află în stare critică la ATI, după ce starea sa s-a agravat în ultimele 24-48 de ore, potrivit informațiilor oficiale.

Tot duminică seară, Răzvan Lucescu a revenit în România pentru a fi alături de tatăl său. Tehnicianul echipei PAOK Salonic a ajuns în țară imediat după meciul disputat în Grecia, încheiat la egalitate, 0-0, cu Panathinaikos.

„E o situație grea și vă rog mult să respectați acest moment. Nu e simplu deloc”, a declarat Răzvan Lucescu, la sosirea în București. Situația medicală a lui Mircea Lucescu rămâne sub monitorizare, iar reprezentanții spitalului au anunțat că vor reveni cu informații în funcție de evoluția pacientului.