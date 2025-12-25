Sport

Secretele noului stadion al AS Roma. Cum va arăta noua arenă

Secretele noului stadion al AS Roma. Cum va arăta noua arenăStadion AS Roma / sursa foto: captură video
AS Roma a anunțat recent depunerea proiectului viitorului său stadion, care ar putea găzdui meciuri în cadrul turneului Euro 2032, coorganizat de Italia și Turcia.

Stadionul este planificat într-un cartier periferic al Romei și reprezintă ultima etapă înainte de proiectul executiv ce va permite lansarea lucrărilor de construcție.

Proiect de mare amploare

Conform comunicatului oficial al clubului, proiectul prevede „o arhitectură iconică inspirată de tradiția romană, cu linii moderne și o legătură puternică cu teritoriul local”.

Documentația tehnică și economică depusă de AS Roma include analiza fezabilității, fiind pasul final înainte de inițierea construcției efective.

Clubul precizează că „importanța lucrării, în ceea ce privește dimensiunile, modernitatea stadionului, impactul urban potențial și termenele prevăzute permit stadionului din Pietralata, un cartier din nord-estul Romei, să figureze printre stadioanele potențiale pentru a găzdui Euro-2032”.

Un stadion pentru doi rivali istorici

În prezent, AS Roma împarte Stadio Olimpico cu principalul său rival, Lazio. Ambele cluburi și-au exprimat în repetate rânduri dorința de a avea propriul stadion.

Clubul giallorosso, controlat de familia americană Friedkin, lucrează de mai multe luni la proiectul din Pietralata, care vizează crearea unui spațiu modern și independent pentru meciurile sale.

Stadion AS Roma

Problema infrastructurii stadionelor italiene este unul dintre subiectele centrale în pregătirea Euro 2032. Președintele UEFA, Aleksander Ceferin, a calificat starea stadioanelor din Italia drept „rușinoasă” în luna mai, subliniind nevoia de modernizare a acestora.

Planuri pentru Euro 2032 și rolul autorităților

Italia trebuie să propună cinci stadioane pentru turneul european din 2032, iar autoritățile au desemnat un comisar extraordinar pentru stadioane.

Acesta va avea rolul de a facilita lucrările de modernizare și construcție, care se confruntă frecvent cu întârzieri administrative. În acest context, proiectul AS Roma reprezintă un pas important în dezvoltarea infrastructurii sportive a capitalei italiene.

Noua arenă ar urma să devină un reper urban și sportiv, completând infrastructura existentă și oferind un spațiu modern pentru fanii echipei, precum și pentru competițiile internaționale viitoare.

