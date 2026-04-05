Răzvan Lucescu a revenit în România pentru a fi alături de tatăl său: E o situaţie grea, complicată. Update

Update. Răzvan Lucescu a revenit în România, duminică seară, imediat după meciul echipei PAOK Salonic din Grecia, pentru a fi alături de tatăl său, Mircea Lucescu, care se află internat în stare critică.

La sosirea în țară, antrenorul a declarat: „Ce aş putea să vorbesc? E o situaţie grea, complicată. N-am mai multe... Sunt oamenii de acolo, de la spital, care vă vor da toate informaţiile. Eu oricum nu ştiu să vă explic acum”.

Formația PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, a remizat, duminică seară, pe teren propriu, scor 0-0, cu echipa Panathinaikos, într-un meci din prima etapă a play-off-ului din Grecia. Potrivit presei grecești, suporterii și-au arătat susținerea pentru Răzvan Lucescu.

Starea fostului selecționer al României, Mircea Lucescu, s-a înrăutățit sâmbătă noaptea, acesta fiind transferat în Secția de Anestezie și Terapie Intensivă după ce aritmiile cardiace au devenit severe și nu au mai răspuns la tratament.

„Sâmbătă seara, pacientul a prezentat aritmii cardiace importante, tratate prompt de echipa de gardă din secția de cardiologie. Duminică, în cursul nopții, aritmiile au devenit severe și nu a mai răspuns la tratament, necesitând transferul în secția de Anestezie și Terapie Intensivă”, au transmis reprezentanții Spitalului Universitar de Urgență București (SUUB).

Reprezentanții unității medicale au mai transmis că, în prezent, nu există elemente noi privind evoluția pacientului și fac apel la respectarea intimității și demnității acestuia.

Mircea Lucescu este internat la SUUB din 29 martie, după ce a suferit o tulburare majoră de ritm cardiac, direct din cantonamentul echipei naționale. În aceeași zi, medicii i-au montat un defibrilator pentru reglarea bătăilor inimii.

Vineri dimineață, înainte de programata externare, Lucescu a suferit un infarct miocardic acut, fiind preluat de urgență pentru angioplastie primară. După intervenție, starea sa a fost stabilă și sub monitorizare atentă. Ulterior, medicii au raportat că pacientul era conștient și cooperant.

Sâmbătă, medicii considerau evoluția sa normală pentru patologia existentă, cu o dinamică pozitivă.

Anterior, în ianuarie și februarie 2026, Mircea Lucescu a fost internat pentru câteva zile din cauza unei infecții subcutanate, iar după evaluări a plecat în Belgia pentru investigații medicale. În februarie, Federația Română de Fotbal anunța că acesta va fi alături de echipă la barajul pentru Cupa Mondială, ceea ce s-a și întâmplat.