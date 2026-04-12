Mihaela Rădulescu, critici la adresa familiei lui Felix Baumgartner. De ce a slăbit fosta prezentatoare TV 12 kilograme

Mihaela Rădulescu a făcut dezvăluiri despre momentele de după moartea lui Felix Baumgartner, fostul său partener. Ex-prezentatoarea TV a relatat detalii despre ultimele clipe împreună și dificultățile întâmpinate ulterior.

Mihaela Rădulescu a publicat pe rețelele sociale un mesaj amplu în care a descris ziua în care partenerul ei, Felix Baumgartner, și-a pierdut viața. Potrivit relatării, dimineața respectivă s-a desfășurat într-o atmosferă obișnuită, marcată de gesturi de afecțiune și momente petrecute împreună.

Fosta prezentatoare TV a povestit că au luat micul dejun împreună, au schimbat îmbrățișări și au râs în drum spre aerodrom. În același timp, a menționat că a filmat acele momente, fără să anticipeze ceea ce urma să se întâmple.

„Am filmat toată dimineața lui din ziua aceea. Era într-o stare incredibil de bună, am luat un mic dejun perfect, am avut îmbrățișările, săruturile și râsetele noastre obișnuite pe drumul spre aerodrom. I-am făcut ice coffee-ul lui preferat, pentru drum… Am surprins pe cameră ultimul lui ‘Te iubesc’, cu zâmbetul lui minunat, chiar înainte de ultima lui decolare… O jumătate de oră mai târziu…”, a povestit Mihaela Rădulescu.

După momentul tragediei, Mihaela Rădulescu a relatat că a trecut printr-o perioadă pe care o descrie drept foarte grea. În primele două săptămâni, aceasta susține că nu a reușit să doarmă și că a slăbit 12 kilograme.

Tot ea a explicat că a fost nevoită să se ocupe singură de aspectele administrative și legale. Acestea au inclus colaborarea cu avocați, gestionarea investigațiilor, procedurile de autopsie și vizitele zilnice la morgă.

În mesajul publicat, Mihaela Rădulescu a făcut referire și la relația cu familia lui Felix Baumgartner. Ea a declarat că nu a fost contactată de apropiații acestuia în perioada imediat următoare tragediei.

Potrivit afirmațiilor sale, nu ar fi existat niciun demers din partea familiei pentru a-i oferi sprijin sau pentru a verifica dacă are nevoie de ajutor.

În același timp, Mihaela Rădulescu a menționat că a primit ajutor din partea unor persoane apropiate, inclusiv prieteni din Italia și fratele său, venit din România.

„Oamenii aceștia m-au ținut în picioare doar prin faptul că au fost acolo într-o zi în care eram complet pierdută”, a mărturisit Mihaela Rădulescu.

Un alt episod relatat de Mihaela Rădulescu a fost cel al transportului sicriului din Italia către Austria. Vedeta a descris acel drum ca fiind unul marcant, precizând că a parcurs cele 12 ore privind sicriul vizibil prin luneta mașinii funerare.

După publicarea mesajului, o persoană din mediul online i-a transmis că a presupus că familia lui Felix Baumgartner i-a fost alături în acele momente dificile.

„Eu m-am gândit mereu că familia lui Felix te-a ținut aproape și ați suferit, v-ați susținut acolo, împreună ca un nucleu, pentru că în tine îl regăseau pe el, iubirea lui… Ține-te cu «dinții» de amintirile acestea frumoase și dureroase și ține-i memoria vie, luptă pentru moștenirea inegalabilă pe care a lăsat-o Felix noii generații, dar și nouă, pentru dragostea asta a lui pentru viață. Noi, cei din online, vom face un zid invizibil, dar greu de trecut, în jurul tău”, a scris aceasta.

Mihaela Rădulescu a răspuns: „Așa ar fi trebuit să fie, așa e în familiile normale și iubitoare. N-a fost cazul aici, din păcate”.