Mihaela Rădulescu susține că a fost umilită și hărțuită în Austria

Mihaela Rădulescu a relatat, într-o postare publică pe rețelele sociale, un episod pe care îl descrie drept tulburător, petrecut în Austria, unde susține că a fost supusă unor acțiuni de hărțuire și umilire. Mesajul transmis de vedetă vine în contextul unor preocupări mai largi privind manifestările de antisemitism la nivel european.

Declarațiile au fost publicate pe contul său de Instagram, unde este urmărită de un public numeros, iar conținutul a atras rapid atenția utilizatorilor și a presei.

În mesajul făcut public, Mihaela Rădulescu descrie experiența trăită și indică faptul că persoanele implicate ar avea convingeri și preocupări asociate ideologiei naziste. Aceasta susține că a fost vizată de acțiuni menite să îi afecteze imaginea publică.

„Cred că Parlamentul European, alături de autoritățile austriece, sunt locurile unde ar trebui să prezint FAPTELE și setul oribil de experiențe prin care a trebuit să trec recent, având ca protagoniști niște oameni din Austria care și-au trăit întreaga viață cu portretul lui Hitler în casă, cu o colecție de simboluri naziste ca hobby, și care au decis să mă umilească, să mă hărțuiască, răspândind minciuni și acuzații false despre mine”, a scris aceasta.

Vedeta nu a oferit detalii suplimentare despre identitatea persoanelor implicate sau despre circumstanțele exacte în care s-ar fi produs incidentul.

Mihaela Rădulescu a precizat că ia în calcul să prezinte aceste situații în fața unor instituții oficiale, inclusiv la nivel european. Mesajul său sugerează o posibilă escaladare a demersurilor în perioada următoare.

„Destul e destul. Va continua”, a transmis aceasta, indicând că intenționează să continue demersurile legate de acest caz.

Postarea se înscrie într-un context mai amplu, în care vedeta face referire la o creștere a antisemitismului în Europa, fără a indica însă date sau rapoarte specifice în sprijinul afirmației.

Declarațiile vin într-o perioadă marcată de evenimente dificile în plan personal. Potrivit publicației TVmania, situația patrimonială legată de averea lui Felix Baumgartner, partenerul de viață al Mihaelei Rădulescu, este în prezent subiectul unor dispute între moștenitori.

Felix Baumgartner și-a pierdut viața pe 17 iulie 2025, într-un accident de parapantă. Ancheta autorităților a stabilit că incidentul a fost unul accidental, fără implicarea altor factori externi.

Sportivul austriac era cunoscut la nivel internațional pentru performanțele sale în domeniul sporturilor extreme, devenind celebru în special după saltul din stratosferă realizat în 2012. Atunci, acesta a urcat cu un balon până la altitudinea de 38,97 kilometri, după care a efectuat o coborâre controlată spre sol, stabilind mai multe recorduri la acel moment.