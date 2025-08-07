Monden Trei săptămâni de la tragedie. Mihaela Rădulescu, ultimul mesaj pentru Felix Baumgartner







Mihaela Rădulescu a transmis un mesaj emoționant în memoria fostului său partener, Felix Baumgartner, la trei săptămâni după ce sportivul austriac și-a pierdut viața într-un tragic accident de parapantă în Italia. Vedeta română a postat pe rețelele de socializare fotografii inedite și un text plin de durere, amintind de iubirea profundă care i-a unit timp de aproape un deceniu.

La doar câteva zile după confirmarea oficială a decesului lui Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu a ales să se exprime public, într-o postare amplă care a emoționat mii de urmăritori. Vedeta a vorbit despre o iubire rară, sinceră și profundă, care i-a marcat existența. “Țintește spre acel lucru care contează cel mai mult, dragostea pentru cel cu care îți împarți viața”, a scris aceasta pe Instagram.

Relația dintre cei doi a început în 2014 și a fost caracterizată de discreție, iubire și respect reciproc. Deși în ultima perioadă nu mai apăruseră împreună în spațiul public, legătura dintre ei părea să fi rămas una puternică.

În mesajul ei, Mihaela vorbește despre sprijinul necondiționat oferit și primit, despre o dragoste „reală, puternică și unică” și despre dorința de a-i onora memoria pentru tot restul vieții.

Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner au format un cuplu intens mediatizat la nivel internațional, iar povestea lor de iubire a captat atenția presei ani la rând. Deși au trăit în țări diferite și nu au fost căsătoriți, cei doi au împărtășit o conexiune puternică.

Mihaela Rădulescu avea o legătură strânsă și cu familia lui Felix, fiind profund atașată de mama acestuia, Eva Baumgartner, pe care o numea cu afecțiune „mamă” .

Felix Baumgartner a murit pe 17 iulie, la vârsta de 56 de ani, în urma unui accident de parapantă motorizată în Porto Sant'Elpidio, Italia. Ancheta preliminară arată că o cameră video prost fixată s-a desprins și a lovit elicea parapantei. Sportivul a suferit leziuni grave la coloană și măduva spinării și a decedat după impact.

Procurorul italian Raffaele Iannella a confirmat pentru publicația Bild că decesul nu a fost instantaneu, ci s-a produs din cauza rănilor severe.