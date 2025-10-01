Viviana Sposub e istorie. George Burcea are deja o nouă iubită

După mai bine de un an în care s-a concentratq pe proiectele profesionale, George Burcea a fost surprins din nou în ipostaze romantice, potrivit apropiaților. Actorul, care a avut o relație de lungă durată cu Viviana Sposub, pare să fi lăsat trecutul în urmă și să fi început o nouă etapă alături de o femeie blondă, cu ochi albaștri, bine cunoscută în cercurile mondene.

Surse apropiate actorului au spus că femeia care i-a atras atenția acestuia se numește Mădălina, originară din Republica Moldova. „Blondina în compania căreia a fost zărit George Burcea se numește Mădălina”, au relatat apropiați. Cei doi au fost văzuți nu doar în București, ci și pe litoral, unde au petrecut câteva zile împreună.

Mădălina, sau Mady, așa cum este cunoscută de prieteni, deține un salon de tatuaje în zona Pipera. Nu este o necunoscută în lumea showbiz-ului, dat fiind faptul că numeroase vedete i-au trecut pragul.

Întâlnirea dintre actor și noua sa parteneră s-a produs în urmă cu aproximativ o lună, chiar la salonul Mădălinei. Potrivit informațiilor, George a mers pentru a-și acoperi câteva tatuaje vechi cu un model nou, colorat, realizat chiar de ea. De atunci, actorul a revenit de mai multe ori în același loc, nu doar pentru tatuaje, ci și pentru a o întâlni pe tânăra artistă.

„Ea este cea care, de altfel, i-a acoperit actorului niște modele mai vechi, cu unul nou, pe tot antebrațul”, au precizat sursele pentru Cancan. Se pare că de acolo s-a legat și relația lor, care a evoluat rapid.

Deși au trecut doar câteva săptămâni de când s-au cunoscut, George Burcea și Mădălina petrec deja mult timp împreună. Au fost văzuți la mare, în Eforie Nord, iar apropiații spun că între cei doi există o atracție puternică. „Se pare că între cei doi a fost dragoste la prima vedere”, spun persoane din anturajul lor.

Mady are o agendă plină, fiind implicată în afacerea sa, însă găsește timp pentru a-l vedea pe actor. La rândul său, George, care în ultimele luni nu s-a afișat alături de nicio altă femeie, pare că a lăsat deoparte discreția și se bucură de noua relație.

În timp ce Burcea a început acest nou capitol, și Viviana Sposub, femeia cu care a împărțit mai bine de patru ani de viață, are la rândul ei un alt drum sentimental. Se zvonește că aceasta se iubește cu un creator de conținut mai tânăr decât ea.