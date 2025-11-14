Numiri cheie la Cotroceni. Președintele Nicușor Dan aduce experți, academicieni și controversați în echipa prezidențială

Președintele Nicușor Dan a semnat ieri o serie de decrete pentru numirea unor noi consilieri prezidențiali, consilieri de stat și consilieri onorifici, începând cu noiembrie și decembrie 2025. Aceste numiri aduc la Palatul Cotroceni un amestec de academicieni cu experiență în administrație, experți în politică externă și economie, dar și o figură politică notorie și controversată, fost ministru al Sănătății.

Noile numiri pe funcții cu normă întreagă (consilieri prezidențiali și de stat) vizează domenii strategice precum educația, politica externă și administrația internă.

Valentin-Sorin Costreie este una dintre cele mai importante numiri, preluând poziția de consilier prezidențial la Departamentul Educație și Cercetare (începând cu 17 noiembrie 2025). Domeniul său de expertiză este clar. Este un specialist recunoscut în filosofia matematicii și are o carieră didactică solidă, fiind cadru universitar.

Ca și experiența administrativă, are un parcurs interesant. Deși provine din mediul academic, Costreie nu este străin de administrația centrală. El a activat ca consilier de stat pe probleme de Educație și Cercetare pe durata mandatelor mai multor premierilor liberali (Ludovic Orban, Florin Cîțu și Nicolae Ciucă) în perioada 2020-2023.

În această calitate, a fost implicat direct în elaborarea și promovarea pachetului de Legi ale Educației, cunoscute și sub numele de Legile "Iohannis-Deca". Funcții Academice: A deținut poziții administrative importante în cadrul Universității din București, inclusiv cea de prorector (2017-2019) și prodecan al Facultății de Filosofie.

Mădălina-Gabriela Fătu a fost numită consilier de stat în cadrul Secretariatului General al Administrației Prezidențiale (din 17 noiembrie 2025). Este economistă, absolventă a Academiei de Studii Economice (ASE) din 1990, și are o experiență vastă în mediul universitar și parlamentar.

A activat timp de 28 de ani în cadrul Parlamentului României, având funcții de consilier parlamentar și șefă de cabinet pentru deputați PNL. Este soția preotului Valentin Fătu, consilier patriarhal, care, conform surselor publice, ar fi fost coleg de școală cu Președintele Nicușor Dan la Făgăraș.

Vlad Ionescu a fost numit consilier de stat la Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice și Românii de Pretutindeni (din 1 decembrie 2025). Numirea sa indică o intenție de întărire a echipei pe diplomație și strategii internaționale.

Nominalizările pe funcții onorifice aduc în preajma președintelui două nume cu notorietate, unul din mediul politic și altul din sectorul de afaceri.

Vlad Vasile-Voiculescu, consilier onorific pentru Reziliență și Inovație.

Numirea lui Vlad Vasile-Voiculescu în calitate de consilier onorific pentru reziliență, inovație și solidaritate europeană (din 17 noiembrie 2025) a stârnit un interes deosebit, dat fiind profilul său politic și juridic actual. Este europarlamentar din partea USR (Uniunea Salvați România).

Este fost ministru al Sănătății în două guverne (Guvernul Cioloș și Guvernul Cîțu), fiind cunoscut pentru inițiativele sale controversate de reformă în sistemul sanitar.

Numirea sa vine în ciuda faptului că Voiculescu se află sub urmărire penală din partea Direcției Naționale Anticorupție (DNA), alături de Florin Cîțu și Ioana Mihăilă, într-un dosar legat de achiziția de vaccinuri anti-COVID-19.

Șerban Iftime a primit calitatea de Consilier Onorific la Departamentul Politici Economice și Sociale (din 17 noiembrie 2025), aducând o voce a mediului privat la Cotroceni. Este un manager cu experiență, conducând Grupul de firme Elsaco, specializat în sectoarele vitale ale energiei, apei și utilităților, cu un accent pe eficiența energetică.

Șerban Iftime este fiul lui Valeriu Iftime, actualul președinte al Consiliului Județean Botoșani și lider PNL. Tatăl său a insistat, însă, că numirea a fost o recunoaștere strict a expertizei fiului său în management și energie, nefiind influențată de considerente politice.

Aceste numiri arată intenția Președintelui Nicușor Dan de a-și întări echipa de la Palatul Cotroceni cu specialiști de nișă, Costreie pe educație, Iftime pe energie, dar și de a menține o legătură strategică cu figuri controversate, dar influente, din sfera politică, cum este Vlad Voiculescu.