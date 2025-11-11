Harta marilor spitale care vor fi construite. Unde se vor trata românii

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a declarat marți că România continuă să investească în modernizarea infrastructurii medicale, după ce Comitetul de Monitorizare al Programului Sănătate, împreună cu reprezentanți ai Comisiei Europene, a aprobat la Iași transferul proiectelor majore din PNRR pentru finanțare prin Programul Sănătate 2021–2027.

„Am promis, se întâmplă! Investițiile în spitale continuă! Nouă proiecte transferate din PNRR merg mai departe – finanțate prin Programul Sănătate 2021–2027! Așa cum am spus de la început, investițiile în spitale nu se opresc. România are nevoie de unități medicale moderne, sigure și eficiente, cât mai repede”, a scris ministrul pe Facebook.

Printre proiectele care vor primi finanțare se numără: Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia – corp nou pentru oncologie și cardiologie intervențională; Centrul de Politraumă Pitești; Spitalul Județean de Urgență Pitești – laborator de radioterapie; Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Oradea; Spitalul de Urgență al MAI „Prof. Dr. Dimitrie Gerota” București – sediu nou; Spitalul Județean de Urgență Giurgiu – corp nou pentru oncologie și neurologie; Institutul Regional de Oncologie Timișoara; Spitalul nr. 2 Vaslui – corp nou; și Spitalul Județean de Urgență Bacău – corp nou de clădire.

Ministrul a subliniat că aceste investiții sunt esențiale pentru îmbunătățirea calității actului medical și pentru siguranța pacienților.

„Aceste proiecte sunt vitale pentru rețeaua medicală națională, cresc calitatea actului medical, îmbunătățesc condițiile din spitale și, cel mai important, aduc siguranță pacienților. Este o decizie strategică prin care asigurăm continuitatea investițiilor și accelerăm modernizarea infrastructurii medicale din România. Construim spitale reale, nu doar pe hârtie. Am promis și s-a întâmplat”, a declarat Rogobete.

Oficialul a anunțat că în perioada următoare urmează semnarea contractelor de finanțare pentru aceste proiecte, un pas esențial pentru punerea lor în aplicare rapidă.

Ministrul Sănătății a mulțumit și colegilor implicați în acest proces: „Mulțumesc colegului meu, Dragoș Pîslaru, ministrul Fondurilor Europene, pentru sprijinul și implicarea lui constantă în acest demers comun. Mulțumesc, de asemenea, doamnei secretar de stat Luminița Zezeanu și întregii echipe din Ministerul Sănătății pentru munca, seriozitatea și dedicarea cu care au făcut posibil acest pas important.”