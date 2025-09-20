Cât costă renovarea gardului de la Palatul Cotroceni

La mijlocul lunii iulie, președintele Nicușor Dan a anunțat că intenționează să reducă cheltuielile Administrației Prezidențiale cu 20%. Totuși, vineri dimineață, mai multe echipe de muncitori au fost mobilizate pentru refacerea zidăriei gardului Palatului Cotroceni, pe latura dinspre Bulevardul Iuliu Maniu, potrivit fanatik.ro.

Vineri dimineață, în fața Palatului Cotroceni, mai mulți muncitori lucrau la renovarea gardului exterior al Administrației Prezidențiale. Intervențiile au loc la intrarea în Muzeul Cotroceni, pe latura dinspre Bulevardul Iuliu Maniu, unde zidăria veche este înlăturată, pereții sunt reparați și se aplică un nou strat de tencuială.

Potrivit Fanatik, lucrările se bazează pe un contract subsecvent de 1,9 milioane lei fără TVA (2,4 milioane lei cu TVA, aproximativ 475.000 de euro), atribuit de Administrația Prezidențială la 21 martie 2025, când atribuțiile prezidențiale erau exercitate temporar de Ilie Bolojan. Contractul a fost câștigat de SC Șantier în Lucru SRL, firmă de construcții din Domnești, Ilfov.

Pentru suma stabilită prin contract, firma va reabilita anul acesta un tronson de 520 de metri din gardul Palatului Cotroceni, între Muzeul Național Cotroceni și Poarta pietonală „Leu”. Proiectul prevede și instalarea unui sistem de drenaj pentru colectarea apei. Conform caietului de sarcini, termenul de execuție pentru acest tronson este de 90 de zile.

Complexul Palatului Cotroceni are o suprafață de 200.612 metri pătrați, adică peste 20 de hectare, iar valoarea estimată de ANEVAR pentru teren și construcții este de 1,4 miliarde lei. Gardul care înconjoară proprietatea măsoară 1.972 de metri, iar lucrările de renovare au început în 2022.

Până în prezent, Administrația Prezidențială a cheltuit 4,4 milioane lei, respectiv 5,2 milioane lei cu TVA, echivalentul a peste un milion de euro. Lucrările vor continua până la refacerea completă a gardului, iar costul total este estimat la 5,4 milioane lei, adică 6,54 milioane lei cu TVA, aproximativ 1,33 milioane de euro, conform acordului-cadru semnat în 2022.

SC Șantier în Lucru SRL, compania care a câștigat toate cele patru contracte subsecvente de până acum, a fost înființată în 2017 și are 17 angajați. Firma este deținută de Alina și Tiberiu Constantin Dumitru, iar în 2024 a înregistrat o creștere semnificativă: cifra de afaceri a ajuns la 65,9 milioane lei, cu 235% mai mult decât în 2023, iar profitul a urcat la 3,79 milioane lei, în creștere cu 388% față de anul precedent.

Firma are ca obiect principal de activitate „lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale” și s-a remarcat prin numeroase contracte cu instituții publice, inclusiv primării, școli, unități militare și sedii ale inspectoratelor de poliție. În 2024, societatea avea datorii de 22,8 milioane lei, dintre care 480.000 lei către stat, dar și creanțe în valoare de 21,8 milioane lei.