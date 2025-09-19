Oana Gheorghiu, reconfirmată ca membru în Colegiul Director al ANMCS de Nicușor Dan

Oana Gheorghiu, vicepreședinte al Asociației „Dăruiește Viață”, a fost numită joi în Colegiul director al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate (ANMCS), printr-o decizie semnată de președintele Nicușor Dan. „Am fost reconfirmată ca membru în Colegiul Director al ANMCS de către Președintele României, Nicușor Dan, un gest de încredere pentru care îi mulțumesc”.

Administrația Prezidențială a anunțat joi seară reînnoirea mandatului Oanei Gheorghiu în funcția de reprezentant al instituției în cadrul Colegiului director al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate (ANMCS). Decizia a fost semnată de președintele României, Nicușor Dan, în baza prevederilor legale din Legea nr. 185/2017, actualizată.

Oana Gheorghiu, cunoscută pentru activitatea sa în cadrul Asociației „Dăruiește Viață”, unde deține funcția de vicepreședinte, a primit un nou mandat cu o durată de cinci ani.

Potrivit Oanei Gheorghiu, această funcție este una cu rol formal, fără atribuții executive directe, întrucât Colegiul Director este format din 25 de membri „Această poziție este una destul de formală, nu îmi dă „putere”. Cu toate acestea, ea consideră că poziția oferă cadrul necesar pentru a aduce în discuție aspecte importante legate de modul în care sunt luate deciziile în sistemul de sănătate.

„Îmi oferă oportunitatea de a ridica întrebări esențiale despre sistemul de sănătate, despre felul în care se iau deciziile, despre rolul Colegiului Director (care, după părerea mea, funcționează momentan mai mult ca un exercițiu formal), despre misiunea ANMCS și despre legea care o guvernează și care ar trebui actualizată”, a transmis Oana Gheorghiu.

În timpul mandatului său, Gheorghiu își propune să aducă în atenția publică problemele reale din sistem, adesea omise în comunicările oficiale, și să promoveze transparența. Potrivit acesteia, reformarea sănătății nu se poate realiza prin declarații formale, ci necesită asumare, curaj și soluții construite în jurul nevoilor concrete ale pacienților.

Ea subliniază că schimbarea nu poate fi realizată de o singură persoană, „Un singur om nu e suficient pentru a schimba lucrurile. Dar o comunitate unită poate reuși întotdeauna. O comunitate formată din medici, pacienți, guvernanți, antreprenori, oameni de business și politicieni responsabili”, a mai araătat Oana Gheorghiu în postarea sa de pe social media