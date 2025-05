Eveniment medical de excepție: Zilele Spitalului Clinic de Urgență București 2025

Eveniment medical de excepție: În perioada 9-10 mai 2025, Spitalul Clinic de Urgență București (SCUB) organizează unul dintre cele mai importante evenimente medicale ale anului – Zilele SCUB 2025.

Evenimentul se desfășoară în locații de prestigiu – Aula Magna Teoctist Patriarhul și Sala Colloquium – și va reuni specialiști de renume din Europa și Statele Unite ale Americii.

Zilele Spitalului Clinic de Urgență București 2025 (SCUB 2025) capătă o dimensiune internațională, oferind un cadru propice schimbului de experiență între profesioniști din diverse ramuri ale medicinei.

Conferințele, mesele rotunde și simpozioanele se adresează medicilor, asistenților medicali și altor specialiști din domeniu, facilitând dialogul pe teme de actualitate și provocări din medicina modernă.

Deschiderea evenimentului a fost făcută de Ministrul Sănătății Alexandru Rafila, doamna Conf. Dr. Carmen Orban, senator PSD, membru in cadrul Comisiei pentru Sanatate, domnul Conf. Dr. Claudiu Turculet, sef Sectie Clinica Chirurgie 1 din cadrul Spitalului Clinic de Urgență București 2025, domnul Florin Valentin Ciocan, Președinte ANMCS și Bogdan Andrei Zidaru, managerul spitalului.

Ministrul Sănătății Alexandru Rafila a vorbit despre sprijinul guvernamental și recunoașterea instituțională pentru Spitalul Floreasca, un pilon al medicinei de urgență din România.

Personalitățile medicale prezente la ”Zile Spitalului Clinic de Urgență București 2025” vor discuta despre “Interdisciplinaritate în diagnosticul și tratamentul urgențelor medico-chirurgicale”.

În cadrul deschiderii oficiale a evenimentului „Zilele Spitalului Clinic de Urgență București 2025”, ministrul Sănătății, prof. dr. Alexandru Rafila, a transmis un mesaj de susținere și recunoștință adresat întregului colectiv medical al Spitalului Floreasca.

În cuvinte ce au subliniat importanța acestei instituții în peisajul sanitar românesc, ministrul a reiterat angajamentul guvernamental pentru dezvoltarea continuă a infrastructurii spitalului, precum și necesitatea unei finanțări corelate cu complexitatea și volumul intervențiilor realizate.

„Încercăm să sprijinim efortul dumneavoastră profesional în fiecare an, prin dezvoltarea infrastructurii spitalului. Cred că este sensibilă această dezvoltare, o vedeți în fiecare zi, căci am reușit și în acest an să alocăm fonduri consistente pentru dotarea Spitalului de Urgență Floreasca.

Și facem acest lucru pentru că dumneavoastră, dincolo de faptul că purtați această titulatură de Spital de Urgență, sunteți unul dintre cele mai performante spitale de urgență din România. Și din punct de vedere al numărului de pacienți pe care îi tratați, în fiecare zi și în fiecare noapte, dar și prin complexitatea intervențiilor medicale pe care le realizați”, a declarat ministrul Rafila, subliniind astfel direcția strategică de consolidare a capacității de intervenție medicală.”