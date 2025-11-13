Daniel Băluță: Avem nevoie de manageri, nu de politică. Bucureștiul nu are nevoie de promisiuni, ci de rezultate

Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, afirmă că alegerile din București ar trebui să fie despre rezultate, nu despre politică. El susține că experiența de administrator și proiectele concrete sunt mai importante decât discursurile electorale.

Primarul Sectorului 4 și candidatul Partidului Social Democrat pentru funcția de primar general al Capitalei, Daniel Băluță, a transmis joi un mesaj clar privind prioritățile sale în această campanie electorală. Într-o intervenție la Digi24, edilul a declarat că „doar 1% din această cursă este despre politică”, iar restul de „99% este despre rezultate”.

El susține că electoratul din București este sătul de promisiuni politice și așteaptă acum acțiuni concrete, rezultate vizibile și proiecte livrate. Mesajul său s-a poziționat astfel într-o direcție clar diferită față de tonul general al campaniei, caracterizată de atacuri și negocieri între partide.

„Cel mai important lucru pe care vreau să vi-l spun este că eu respect pe absolut toți candidații ce s-au înscris până acum în această cursă și, evident, pe cei care se vor înscrie în această cursă. Este normal și este firesc, mai ales raportându-ne la experiența ultimului an, un an electoral extrem de intens, să respectăm întru totul votul oamenilor”, a declarat Băluță.

Candidatul PSD a insistat asupra ideii că politica, așa cum a fost practicată în București, nu a dus la rezolvarea problemelor esențiale ale orașului. Potrivit lui, „am avut politică în București mult prea mulți ani și această politică nu a ținut loc nici de metrou, nici de trafic, nici de termie”.

Declarația vine într-un context în care PSD își propune să transmită ideea de stabilitate și eficiență administrativă, în contrast cu ceea ce Băluță consideră a fi un exces de promisiuni fără acoperire în ultimii ani.

„Toate lucrurile astea nu fac politică. De aceea cred că bucureștenii ar trebui să se orienteze către un manager care a dovedit că poate să își ridice comunitatea pe care o reprezintă, un om care a lucrat nu doar pentru comunitatea lui, ci pentru întregul București”, a mai spus primarul Sectorului 4.

Daniel Băluță a enumerat în mod detaliat proiectele pe care le consideră esențiale în activitatea sa de edil, prezentându-le drept dovadă că poate administra eficient un oraș complex cum este Capitala. El a susținut că lucrările gestionate în Sectorul 4 au impact la nivelul întregului oraș.

„Tot ceea ce înseamnă metrou, tot ceea ce înseamnă spitale, ceea ce înseamnă Planșeul Unirii, ceea ce înseamnă Stația de pompieri, Unitatea de Primiri Urgență pe care am făcut-o, Secția de Arși – toate lucrurile astea sunt făcute pentru toți oamenii din București, nu doar pentru cei din Sectorul 4”, a afirmat candidatul PSD.

El a adăugat că experiența sa în asumarea unor proiecte majore îl recomandă pentru o funcție de conducere la nivel de Capitală. Unul dintre proiectele menționate a fost Magistrala M4 de metrou, pe tronsonul Gara de Nord – Gara Progresul, care va avea 14 stații și o valoare estimată de 17 miliarde de lei.

„Am mai avut, în calitate de manager, această determinare de a asuma, spre a face lucruri extrem de dificile, pe care niciun alt coleg nu a îndrăznit să le facă. Și mă raportez aici măcar la cea mai importantă investiție din România de astăzi, magistrala M4 de metrou, Gara de Nord – Gara Progresul, 14 stații de metrou cu o valoare de 17 miliarde de lei, Planșeul Unirii, de asemenea o lucrare pe care am asumat-o”, a declarat Daniel Băluță.

Astfel, mesajul său central este acela că administrația trebuie să își asume riscuri și să depășească zona de confort politic, venind cu soluții concrete și implementări verificate.

În acest sens, Băluță se poziționează ca un candidat cu experiență practică, care dorește să exporte modelul de administrare din Sectorul 4 la nivelul întregii Capitale.

Deși a menținut un discurs ferm pe tema administrării orașului, candidatul PSD a evitat atacurile directe și a subliniat importanța respectului față de toți contracandidații. El a indicat că saturarea electoratului față de conflictul politic impune un ton diferit, concentrat pe soluții.

„Oamenii, cu certitudine, se simt saturați de acest aspect. De aceea am considerat și consider că în aceste alegeri este vorba probabil doar 1% de politică și 99% este vorba despre rezultate, despre capacitatea pe care candidații o au de a livra lucrurile către comunitate, de a prezenta ceea ce au făcut, ceea ce fac și cred că asta este esențial”, a afirmat Daniel Băluță.

El a încheiat apelul cu un mesaj legat de respectarea votului și voinței cetățenilor. „Este important să reținem care este voința pe care bucureștenii o au, pentru că ei sunt suverani.”