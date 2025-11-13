Ciprian Ciucu, nemulțumit de atacurile lui Cătălin Drulă: Mă deranjează ce spune. Ştie care-i adevărul

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a vorbit joi despre deteriorarea relației cu Cătălin Drulă, afirmând că abia după alegeri se va vedea dacă prietenia dintre ei mai poate continua. Liberalul spune că este deranjat de faptul că unul dintre liderii USR ar fi permis lansarea unei campanii negative împotriva lui, deși „știe adevărul”, în timp ce el ar fi oprit atacurile din tabăra PNL.

Ciprian Ciucu a explicat, în cadrul unui interviu la Europa FM, că nu i-a cerut lui Cătălin Drulă să se retragă din cursa electorală, deși votul util ar putea conta în competiția dintre candidații de dreapta.

„Oamenii se vor uita la cine are mai multe şanse dintre noi, cel care inspiră cel mai mult şi îşi vor da vot în mod util, aşa cum s-a dat şi pentru domnul Nicuşor Dan”, a afirmat Ciucu.

El a adăugat că, deși l-ar onora un vot direct, realitatea politică ar putea împinge electoratul către vot util: „Suntem mai mulţi competitori pe partea aceasta şi atunci cred că un vot util ar ajuta să câştig”.

Întrebat dacă a discutat cu Cătălin Drulă sau cu Ana Ciceală despre un eventual pas înapoi din partea lor, Ciucu a spus clar: „Nu. Mi se pare prematur. Mi-e şi jenă să le spun, nu ştiu cum să le spun. Nu-mi place să mă duc la cineva şi să-i zic hai, retrage-te în favoarea mea”.

Liberalul recunoaște că relația cu liderul USR este tensionată în timpul campaniei și afirmă că anumite mesaje lansate în spațiul public l-au afectat:

„Mă deranjează ce spune. Mă deranjează, că ştie că nu-i adevărat. Ştie care-i adevărul.”

Ciucu afirmă că Drulă ar fi permis, fără să-și asume public, promovarea unor atacuri la adresa sa: „Mă deranjează că a dat drumul la o campanie negativă, el ştiind adevărul, eu am oprit campania negativă împotriva lui. Nu o face asumat, adică nu spune el, asumat, dar se spun fel şi fel de lucruri care nu sunt adevărate.”

El speră însă ca, după încheierea campaniei, cei doi să-și poată vorbi din nou deschis: „Sper ca împreună să trecem peste această campanie şi să ne putem privi unul pe celălalt în ochi.”

Întrebat dacă îl afectează mai mult criticile din partea USR sau cele venite de la primarul PSD Daniel Băluță, Ciucu a răspuns fără ezitare: „Evident că mă deranjează ce spune Cătălin Drulă, când este negativ, pentru că el ştie care este adevărul. Asta mă deranjează, da.”

Despre Daniel Băluță, Ciucu spune că relația politică a fost una corectă:„Ce spune Daniel Băluţă… şi cu Daniel Băluţă am avut o relaţie absolut decentă.”