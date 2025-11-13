Ciucu și-a depus candidatura. Bolojan susține că e cea mai bună alegere

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, și-a depus joi dosarul de candidatură la Biroul Electoral Municipal, oficializând astfel participarea la alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei din 7 decembrie.

Alături de el s-a aflat premierul Ilie Bolojan, care și-a manifestat sprijinul pentru candidatura liberalului. Decizia validării dosarului fusese luată anterior, pe 4 noiembrie, de Biroul Politic Național al PNL, în unanimitate.

Ciucu a prezentat public viziunea sa pentru București, subliniind că orașul trebuie să beneficieze de o administrație modernă, eficientă și orientată către soluții concrete.

Prioritătile mandatului său

El a explicat că prioritățile mandatului său includ curățenia și întreținerea spațiilor publice, siguranța, transportul public și termoficarea. De asemenea, Ciucu a evidențiat legătura personală cu orașul.

„Bucureștiul este orașul în care am crescut și în care trăiesc alături de familie. Această legătură mă motivează să dedic următorii ani dezvoltării sale.”

Candidatul liberal a prezentat principalele direcții pentru un mandat estimat la șase ani și jumătate, punând accent pe calitatea vieții și pe transformarea Capitalei într-un oraș în care locuitorii „să își dorească să iasă din casă și să se plimbe”.

Ciucu a subliniat experiența acumulată ca primar de sector și fost consilier general, care îi oferă o perspectivă clară asupra problemelor structurale și a soluțiilor necesare: „Procedurile riguroase – licitații, proiectare, studii – sunt esențiale pentru implementarea proiectelor mari.”

Premierul Ilie Bolojan a evidențiat, la rândul său, calitățile candidatului. „Cel mai bun candidat pe care PNL îl putea propune.” Acesta a amintit de rezultatele obținute în Sectorul 6, evidențiind modul eficient în care Ciucu a administrat fondurile publice și a restructurat administrația locală. Bolojan a subliniat că experiența, integritatea și atașamentul față de București îl recomandă pe Ciucu pentru conducerea Primăriei Generale.

În încheiere, Ciprian Ciucu a declarat că depunerea candidaturii reprezintă „cea mai mare onoare pe care o pot avea în această viață”, adăugând că este pregătit profesional și personal să ducă mai departe proiectele de modernizare a Capitalei.