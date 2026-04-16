Tentativă de jaf la o bancă din Italia. Mai mulți angajați și clienți au fost luați ostatici

Este stare de alertă în Napoli, după ce o tentativă de jaf armat la o bancă s-a transformat într-o situație de criză. Mai mulți atacatori au intrat într-o sucursală din centrul orașului și s-au baricadat în interior, luând ostatici angajați și clienți. Potrivit publicației Napoli Today, unul dintre suspecți ar fi ajuns la bancă pe o motocicletă, alături de un complice. Mascat și înarmat, acesta ar fi intrat în clădire cu intenția de a jefui unitatea.

Planul ar fi fost întrerupt de intervenția rapidă a forțelor de ordine. Conform primelor informații, în clădire se aflau angajați ai băncii și cel puțin trei clienți. Aceștia au fost ținuți captivi de grupul de atacatori.

Unele persoane ar fi acuzat stări de rău, iar pentru câteva dintre ele ar fi fost solicitat ajutor medical.

Zona a fost izolată complet de poliție, care a instituit un perimetru de siguranță. Conform informațiilor apărute în presa din Italia, atacatorii au fost obligați să predea armele.

O echipă de negociatori încearcă în prezent să caute soluții pentru restul persoanelor care s-ar afla în continuare în bancă.

La finalul lunii februarie, pe o șosea din Italia, mai mulți indivizi mascați și înarmați au organizat un atac asupra unei dube blindate care transporta valori, reușind să blocheze complet traficul și să transforme zona într-un câmp de operațiuni violent.

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, atacatorii au amplasat mai multe vehicule de-a latul drumului pentru a opri coloana în care se afla transportul de valori, iar în momentul apropierii blindatei au incendiat unele dintre mașini, ceea ce a generat explozii puternice. În haosul creat, aceștia au încercat să sustragă banii transportați, profitând de momentul de panică și de vizibilitatea redusă.

Confruntare cu forțele de ordine

În timpul atacului, în zonă se aflau și doi carabinieri, iar prezența acestora a dus la un schimb de focuri cu atacatorii, fără a fi clar dacă aceștia escortau transportul de valori sau se aflau într-o patrulă separată. Anchetatorii iau în calcul că gruparea ar fi folosit arme automate de tip Kalașnikov, ceea ce indică un nivel ridicat de organizare și dotare.

După intervenția forțelor de ordine, doi dintre atacatori au fost reținuți, însă alți complici au reușit să fugă de la fața locului, iar numărul exact al acestora nu a fost stabilit până în acest moment. Autoritățile au declanșat o amplă operațiune de căutare în zona Lecce, unde se presupune că s-ar fi ascuns suspecții.

Astfel de atacuri asupra transporturilor de valori sunt raportate periodic în Italia, fiind caracterizate de blocaje rutiere, folosirea de vehicule incendiate și, uneori, explozii menite să destabilizeze intervenția autorităților și să faciliteze fuga atacatorilor cu sume importante de bani.