Jaf ca-n filme în vestul Germaniei. Hoții au furat 30 de milioane de euro

Un jaf de proporții a avut loc la o sucursală a unei case de economii din Gelsenkirchen, în vestul Germaniei. Hoții au reușit să sustragă 30 de milioane de euro, după ce au golit 30 de casete de valori, pline cu bani, bijuterii și lingouri de aur, arată AFP.

Potrivit poliției din Germania, suspecții, înarmați cu o bormașină de mari dimensiuni, au pătruns în interiorul băncii și au acționat rapid, fără a fi prinși până acum. Identitatea acestora rămâne necunoscută, iar anchetatorii au deschis o anchetă complexă pentru a-i captura.

Purtătorul de cuvânt al poliției a declarat că hoții au avut acces la aproape 3.000 de casete de valori, ceea ce face ca paguba estimată să fie una dintre cele mai mari din regiune. Autoritățile germane au mobilizat mai multe echipe specializate pentru a investiga cazul și pentru a recupera bunurile furate.

Recent, un român a provocat haos temporar în programul de curse al Ducati, după ce a furat piese și echipamente în valoare de 200.000 de euro.

Bărbatul, în vârstă de 37 de ani, a pătruns în fabrica din Borgo Panigale și a sustras în special etriere de frână și arcuri de suspensie. Hoțul a fost prins rapid de polițiștii italieni, iar autoritățile investighează modul în care a reușit să pătrundă în incinta producătorului italian.

Potrivit Carabinierilor, bărbatul, un român de 37 de ani, a lucrat anterior ca subcontractor pentru celebrul producător de motociclete. Ducati deține mai multe fabrici pentru producția de modele de serie, dar și unități dedicate programului de curse, iar motocicletele sale concurează în MotoGP și WorldSBK.

Weekendul trecut, o sală de jocuri de noroc din Slatina a fost jefuită de un bărbat care a amenințat o angajată cu un cuțit și a fugit cu circa 70.000 de lei. Polițiștii l-au prins după o zi de urmăriri, iar întreaga sumă a fost recuperată.