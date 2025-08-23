Social Telefoanele vechi nu pot fi aruncate la gunoi. Cum și unde le poți recicla







Reciclarea telefoanelor vechi nu este doar o obligație legală, ci și un act de responsabilitate față de mediu. Conform Legii nr. 211/2011 și OUG 5/2015, echipamentele electrice și electronice care devin deșeuri trebuie colectate separat, nu aruncate la gunoi. Aceasta protecție previne contaminarea solului, apei și aerului. Românii pot apela la Sistemul Național de Reciclare a Bateriilor pentru o soluție rapidă și eficientă, iar platforma hartareciclarii.ro, creată de Asociația Viitor Plus, oferă informații complete despre punctele de colectare și modul de reciclare.

DEEE (Deșeuri de Echipamente Electrice și Electronice) includ telefoane, calculatoare, televizoare, aparate de uz casnic sau încărcătoare. Acestea nu sunt deșeuri menajere și pot fi periculoase dacă sunt aruncate necontrolat.

Reciclarea telefoanelor reduce cererea de exploatare a metalelor rare și emisiile de gaze cu efect de seră, iar componentele rezultate, precum metal, sticlă și plastic, pot fi refolosite în economie.

Înainte de a preda un telefon vechi, este recomandat să salvezi datele personale și să resetezi dispozitivul la setările din fabrică. Scoate cartela SIM și cardul de memorie. Telefoanele funcționale pot fi donate către organizații caritabile, care le recondiționează și le oferă celor care au nevoie.

Magazinele mari și operatorii de telefonie mobilă oferă programe „trade-in” sau „buy-back”, prin care poți primi reduceri la achiziția unui telefon nou dacă predai unul vechi. Centrele specializate de colectare, precum Buybackmobile și Social Exchange, primesc telefoane vechi în București. În mediul rural, ambalajele și aparatele sunt colectate prin servicii mobile și automate de returnare.

Mai multe organizații și firme oferă colectare gratuită. Printre acestea se numără RoRec, EcoVoucher, Tybet Oko, Eco Remat, ECOTIC sau Colecteaza.ro. Acestea preiau deșeurile de la domiciliu sau sediu, le sortează și le transportă la reciclatori autorizați, asigurând neutralizarea substanțelor periculoase. Sistemul Național de Colectare și platforma „Unde reciclăm” permit localizarea rapidă a punctelor de colectare la nivel național.

În București, poți preda telefoanele vechi la punctele de colectare. În Sectorul 6, de exemplu, acestea se află în: Calea Crângași nr. 87, Calea Giulești nr. 252, Bulevardul Timișoara nr. 27, Bulevardul 1 Mai nr. 49, Strada Performanței nr. 45, Strada Apusului nr. 11, plus alte puncte la intersecțiile unor străzi importante, deschise zilnic între 8:00-18:00.

Magazinele mari precum Altex, Media Galaxy sau Flanco și operatorii de telefonie mobilă (Orange, Vodafone, Telekom) colectează telefoane vechi prin programe trade-in sau buy-back.