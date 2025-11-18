Noi detalii despre prăbușirea Cloudflare, după ce foarte multe site-uri au fost afectate

Marți după-amiaza, numeroase site-uri și platforme online din întreaga lume au înregistrat întreruperi temporare. Printre acestea s-au numărat și site-uri din România, afectate de probleme tehnice ale Cloudflare, companie americană care furnizează diverse servicii web pentru aproximativ 20% din internet, informează Express.

Cloudflare, unul dintre cei mai importanți furnizori de infrastructură web, a suferit o pană globală ce a perturbat funcționarea unui număr semnificativ de site-uri și servicii online.

Problemele au început dimineața, când utilizatorii au semnalat erori „500 Internal Server Error” și imposibilitatea de a accesa platforme precum Spotify, X (fostul Twitter), Vinted sau ChatGPT. Site-ul de monitorizare a întreruperilor de servicii, Downdetector, a înregistrat peste 7.000 de sesizări până la prânz.

Într-un comunicat, Cloudflare a precizat că a observat „o creștere bruscă a traficului neobișnuit către unul dintre serviciile sale”, ceea ce a generat erori pentru utilizatorii care accesau rețeaua companiei. Reprezentanții Cloudflare au adăugat că „investighează o problemă care ar putea afecta mult mai mulți clienți”.

Pe pagina principală a platformei X a apărut un mesaj în care semnala o problemă cu serverul intern, cauzată de o „erorare” provenită de la Cloudflare. În același timp pagina ChatGPT afișa un mesaj repetitiv de eroare: „Vă rugăm să deblocați challenges.cloudflare.com pentru a continua”.

Ultima informare venită de la Cloudflare a fost: „Continuăm să lucrăm pentru a soluționa această problemă”. În urma incidentului, utilizatorii Spotify au raportat dificultăți în deschiderea aplicației, iar pe Bet365 apare mesajul: „Ne pare rău, ați fost blocat. Nu puteți accesa bet365.com”. În plus, utilizatorii primesc alerte care sugerează că accesul lor ar putea reprezenta o amenințare pentru securitatea platformei.

Cloudflare se numără printre cele mai mari rețele de pe internet, fiind folosită de milioane de oameni pentru securizarea și optimizarea performanței aplicațiilor web. Compania oferă instrumente care protejează site-urile împotriva atacurilor cibernetice și asigură funcționarea acestora chiar și în perioadele de trafic intens.

Se estimează că aproximativ 20% din site-urile web la nivel global folosesc serviciile Cloudflare într-o formă sau alta. Momentan, nu este clar câte dintre acestea au fost afectate de această întrerupere și în ce măsură.